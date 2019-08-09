0553 313 94 23

Eski Kırgızistan Başbakanı Ömürbek Babanov ülkesine döndü

09 Ağustos 2019 Cuma 13:37
Eski Kırgızistan Başbakanı Ömürbek Babanov ülkesine döndü

BİŞKEK (AA) - Eski Kırgızistan Başbakanı Ömürbek Babanov, Kasım 2017'de gittiği Moskova'dan Bişkek'e döndü.

Polisin operasyonuyla dün evinde gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarında iki ayrı soruşturma kapsamında dava açılmasının ardından ülkeden ayrılan Babanov, başkent Bişkek'e geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan tarifeli seferle Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'na gelen Babanov'u partililer, taraftarları ve çok sayıda basın mensubu karşıladı.

Havalimanından alkışlar eşliğinde çıkan Babanov, aracından taraftarlarına seslenerek kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

Babanov, "Kırgızistan'ın bütünlüğü, halkın birliği ve refahı çok önemlidir. Ben her zaman kanunlara saygı duydum. Hakkımdaki iddialara kanunlar çerçevesinde cevap vermeye hazırım." dedi.

15 Ekim 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Babanov hakkında seçim kampanyası sırasında anayasal düzeni bozmaya çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Babanov, seçimin ardından yenilgisini kabul ederek Kasım 2017'de Moskova'ya gitmişti.

Ülkenin en zengin iş insanı olarak bilinen Babanov, Atambayev'in iktidarında yaklaşık bir yıl başbakanlık koltuğunda oturmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:37
  1. Kırgızistan
  2. Ömürbek Babanov

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek parçacının camından içeri böyle girdi
    1. İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek..
    2. Sıcak hava dalgaları Büyük Set..
    3. "Rize-Artvin Havalimanı projesinin..
    4. Bayram tatlılarına ham ballı tavsiye
    5. Mecliste borçlanma tartışması
    6. Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona..
    7. Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü..
    8. Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri..
    9. Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
    10. (Özel) Kendi kurduğu firmada işçi gibi..
    11. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in Kurban..
    12. Muş Kurban Bayramı namazı saatleri..
    13. Futbol: Süper Lig
    14. GÜNCELLEME - Hindistan'da aşırı..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    16. TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri..
    17. Kaza yapan araçlarda sıkışan sürücüler..
    18. İstanbul Havalimanı’nda bayram..
    19. YKS Türkiye birincisi, Medipol'ü seçti
    20. ÇEDAŞ ekipleri, enerji hattına takılan..
    21. Pendik’te balkondan aşağı düşen genç..
    22. İzmirliler kurban almak için Arife..
    23. Kimliğini görmek isteyen doktoru darp..
    24. Karaköprü Belediyespor’un Erzurum..
    25. Eski Kırgızistan Başbakanı Ömürbek..
    26. Muğla'da kurban bayramı namazı saat..
    27. Depremin vurduğu Bozkurt’ta hayat..
    28. Canpolat vatandaşların Kurban..
    29. Aliağaspor FK, genç golcüyü renklerine..
    30. Türksat Kablo'dan bayram promosyonu
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!