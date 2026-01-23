Eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu  tutuklandı!

  • İSTANBUL
Eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürme iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, çok uluslu uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürmekle suçlanan eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in Meksika'da gözaltına alındığını bildirdi.

Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre Patel, çok uluslu uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürmekle suçlanan eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in Meksika'da yakalanıp gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Wedding'in şu anda Meksika'dan ABD'ye getirilmek üzere yolda olduğunu belirten Patel, şu değerlendirmelerde bulundu:

Wedding'in on yıldan fazla bir süredir Meksika'da saklandığına inanılıyor ve 2024'ten beri kokain kaçakçılığı ve cinayet suçlamalarıyla aranıyordu. Sinaloa Karteli üyesi olarak Kolombiya'dan Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden ABD ve Kanada'ya düzenli olarak yüzlerce kilogram kokain sevk eden uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu yönettiği ve buna katıldığından şüpheleniliyor.

Patel, operasyonun ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ortaklığıyla yürütüldüğünü kaydederek bu süreçte Meksika hükümetiyle işbirliği yapıldığını aktardı.

