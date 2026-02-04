  • İSTANBUL
Gündem

Biletsiz yolcu dehşeti: Türk kondüktör yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi:
Almanya’da bölgesel trende bilet kontrolü sırasında biletsiz Yunan yolcunun yumruklu saldırısına uğrayan 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan C. yaşamını yitirdi.

Almanya'da bir yolcu treninde Türk kondüktör saldırıya uğradı. Alman medyasında yer alan haberlere göre; pazartesi günü bölgesel bir trende görev yapan kondüktör Serkan C., 20 ile 30 yaşlarındaki 4 yolcunun biletlerini kontrol etmek istedi. Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Landstuhl ilçesinden hareket eden trende birlikte seyahat eden yolculardan 26 yaşındaki Yunanistan vatandaşı şahıs, biletini göstermemekte ısrar ederek, Serkan C. ile tartıştı. Koltuğundan ayağa kalkan ve Serkan C.'yi iterek yumruklayan Yunan yolcu, kondüktörün sakin tutumuna rağmen saldırılarına devam etti.

Serkan C. bileti olmayan yolcunun prosedür gereği trenden inmesini istedi. Ancak Yunan yolcu trenden inmedi ve Serkan C.'ye yumruklu saldırısına devam etti. Başına aldığı darbelerle yere düşen Serkan C. bilincini kaybetti. Suni teneffüs yapılan ancak kendine gelemeyen Serkan C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Türk kondüktör, pazartesi gecesinden bu yana yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Polis, saldırganın olayın ardından gözaltına alındığını bildirdi. Almanya'da ikamet izni olmayan Yunanistan vatandaşı şahsın, kasten adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

AİLESİNE VE MESLEKTAŞLARINA EN İÇTEN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM

Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) Üst Düzey Yöneticisi Evelyn Palla olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu trajik ölüm beni sözsüz bıraktı ve derinden üzdü. Serkan C.'nin ailesine ve meslektaşlarına en içten taziyelerimi iletiyorum. DB olarak korkunç saldırıyı ve şiddet olayını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hepimiz kendimize bu tür şiddet olaylarının neden sürekli yaşandığını sormalıyız. Bugün ülkedeki tüm demiryolu çalışanları için karanlık bir gün. DB olarak yas içindeyiz" dedi.

Alman Demiryolları DB bugün yerel saat ile 15.00'te ülke çapında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

