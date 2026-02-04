  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BDDK'dan kredi kartı limiti açıklaması Uyuşturucu operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor! Yeni dalgada ünlü isimlere peş peşe gözaltı İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar Mustafa Özşimşekler’den Batı hayranı tayfaya tokat gibi cevap! Epstein rezaleti ve ikiyüzlü sanatçı sessizliği Türkiye'yi adeta istila ediyor! Yeni otomobiller gemiye yüklendi, yola çıktı SGK’dan kolay borç düzenlemesi: Küçük işletme ve çiftçiye nefes Bakan Kurum depremzede Yusuf ve dedesinin yeniden başlayan hikayesini paylaştı: Tekrar güldürmek bize nasip oldu! Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Bakan Şimşek resmen duyurdu: 12,4 milyar dolara ulaştı! Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı
Dünya Meksika boyun eğdi! Haydut Trump suya da çöktü
Dünya

Meksika boyun eğdi! Haydut Trump suya da çöktü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Meksika boyun eğdi! Haydut Trump suya da çöktü

ABD’nin baskıları karşısında geri adım atan Meksika, Trump yönetiminin taleplerini kabul etti. Meksika, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderimi yapacak.

ABD Tarım ve Dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Meksika'nın ABD'ye yıllık asgari ortalama 432 milyon metreküp su göndereceği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki sınır aşan suların paylaşımını düzenleyen 1944 tarihli Su Anlaşması'nın uygulanmasını güçlendiren yeni anlaşmanın, ABD'nin Texas eyaletinin güneyinde tarım ve hayvancılıkla geçinen kesimler için su teslimatlarında öngörülebilirliği artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, suyun Güney Texas'ın tarımsal ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu, anlaşmanın ABD tarımına somut faydalar sağlayacağını belirtti.

Meksika Dışişleri, Çevre ve Tarım bakanlıklarından anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada da ABD ile bir anlaşma sağlandığı doğrulandı ancak anlaşmaya ilişkin detaylar paylaşılmadı.

 

Açıklamada, "Meksika, her iki ülke tarafından kararlaştırılan yıllık minimum miktarın teslimatını garanti etmeye hazır olduğunu teyit etti." ifadesi kullanıldı.

ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşma kapsamında, Meksika'nın, her 5 yılda bir ABD'ye toplam 2,16 milyar metreküp su göndermesi gerekiyor. Bu miktar, yıllık asgari ortalama olarak 432 milyon metreküp suya tekabül ediyor.

ABD de karşılığında, iki ülke arasındaki sınırın batısındaki farklı su kaynaklarından Meksika'ya daha fazla su sağlayacak.

Yeni düzenleme, iki ülke arasındaki 1944 tarihli Su Anlaşması kapsamında uygulanan mevcut sistemden farklılık gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın daha fazla su göndermemesi halinde ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını belirtmiş, iki ülke bu konuda aylar süren müzakereler yürütmüştü.

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti!
İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti!

Dünya

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti!

Kolombiya lideri Petro "ABD Başkanı Trump ile görüşme "pozitif" geçti" Petro'ya Trump ayarı
Kolombiya lideri Petro “ABD Başkanı Trump ile görüşme "pozitif" geçti” Petro'ya Trump ayarı

Dünya

Kolombiya lideri Petro “ABD Başkanı Trump ile görüşme "pozitif" geçti” Petro'ya Trump ayarı

AK Partili Abdulkadir Özel’den, Özgür Özel’e 50 milyar dolarlık şamar!
AK Partili Abdulkadir Özel’den, Özgür Özel’e 50 milyar dolarlık şamar!

Siyaset

AK Partili Abdulkadir Özel’den, Özgür Özel’e 50 milyar dolarlık şamar!

ABD'nin TikTok modeli ve dijital egemenlik tartışması Sosyal medyada güç mücadelesi
ABD'nin TikTok modeli ve dijital egemenlik tartışması Sosyal medyada güç mücadelesi

Teknoloji

ABD'nin TikTok modeli ve dijital egemenlik tartışması Sosyal medyada güç mücadelesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BAYBURT SEVDALISI

İnşallaboğulurturump
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23