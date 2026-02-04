Destici’den CHP’nin barış konferansına tepki: Bu ülkede savaş mı var ki barış konferansı düzenliyorsun!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında bir çok konuda önemli açıklamalar yaptı. 3 yıl önce 6 Şubat 2023’teki deprem felaketine dikkat çeken Destici “Ülkemiz büyük bir afet yaşadı. On binlerce insanımız hayatını kaybetti. Mekanları cennet olsun, makamları ali olsun. Cenabı-Hak bir daha ülkemize, milletimize böyle acılar yaşatmasın inşallah. Diğer taraftan depremin bir ülke gerçeğimiz olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ama maalesef üzülerek şunu ifade etmek istiyorum. Evet yapılan çalışmalar var. Ama hala yetersiz olduğunu görmekten de büyük bir üzüntü duyuyorum. Hala milletimizin deprem konusunda yeteri kadar bilinçlendirilmediğini müşahede ediyoruz. Bizim en başarılı olduğumuz bölüm deprem sonrasıyla alakalı. Deprem sonrası evet devletimiz ilgili bakanlıklarımız kurum ve kuruluşlarımız olağanüstü bir gayret ve çaba gösterdi. 3 yıllık kısa bir süre denilebilecek bir zamanda neredeyse depremin tüm yaraları sarıldı. Evleri yıkılanların neredeyse tamamına kalıcı konutları teslim edildi. Her türlü yardım, destek verildi. Bu olağanüstü bir başarı. Depremzedelerimiz adına, devletimiz adına, ülkemiz adına, milletimiz adına da şükranlarımızı sunuyoruz. Ama dediğim gibi depremi üç bölüme ayırırsak deprem öncesi hazırlıkta hala istenilen seviyede değiliz. Deprem anında yapılacaklarla ilgili istenilen seviyede değiliz. Ama depremden sonrasıyla ilgili muhteşemiz” dedi.

DEM PARTİ KAPATILSIN

Destici terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalara da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: “40 yıldır PKK'ya karşı mücadele eden ve devletin yanında durmuş vatandaşlarımız da asla ihmal edilmemeli, göz ardı edilmemelidir. Onlar asla şu duyguya kapılmamalıdır: ‘Biz 40 yıldır devletin yanında durduk ama bugün devlet 40 yıldır devlete kurşun sıkanlarla daha samimi’. Çünkü yarın tekrar hainler hainlik yapmaya başladığında o zaman işte bugün ya da 40 yıldır devletin yanında olan ay yıldızlı al bayrak dalgalansın diye şehit veren aileleri de yanımızda bulamayız. Vatandaşları da devlet yanında bulamaz. Bakın hain hainliğinden vazgeçmez. Önce bayrağımıza saldırdılar. PKK ve uzantıları saldırgana sahip çıktı. DEM Parti Grup Başkan Vekili hala sahip çıkıyor bayrağa saldırana. Yetmedi Diyarbakır Sur Belediyesi logosunu değiştiriyor. Ne için? Logosundan Türk Bayrağı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti ibaresini çıkartmak için. Onun için bunlarla bizim bir geleceğimiz olamaz. Ana muhalefet partisi, toplumsal barış konferansı düzenledi. Savaş mı var bu ülkede, barış konferansı düzenleniyor? Kimle kimin arasında savaş var? Türklerle Kürtler ne zaman savaştı da bugün savaşsın? Biz kardeşiz. Bir terör örgütü var. Ve bu terör örgütüyle de Türkiye Cumhuriyeti devleti pazarlık masasına oturup barış sağlayamaz. Buradan barış çıkmaz. Terör örgütüne destek sağlamak için kurdukları siyasi parti görünümlü yapılanmalar dahil tüm organizasyonlar kapatılmalı ve varlıklarına el konulmalıdır. Bayrağa saldırana sahip çıkan DEM Parti grup başkan vekilleri ve diğerleri dokunulmazlıkları kaldırılarak cezalandırılmalıdır. Onlar ne yaparlarsa yapsın. Dünya var olduğu sürece bu necip ve asil Müslüman Türk milleti hep var olacaktır.”