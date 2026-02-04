  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BDDK'dan kredi kartı limiti açıklaması Uyuşturucu operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor! Yeni dalgada ünlü isimlere peş peşe gözaltı İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar Mustafa Özşimşekler’den Batı hayranı tayfaya tokat gibi cevap! Epstein rezaleti ve ikiyüzlü sanatçı sessizliği Türkiye'yi adeta istila ediyor! Yeni otomobiller gemiye yüklendi, yola çıktı SGK’dan kolay borç düzenlemesi: Küçük işletme ve çiftçiye nefes Bakan Kurum depremzede Yusuf ve dedesinin yeniden başlayan hikayesini paylaştı: Tekrar güldürmek bize nasip oldu! Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Bakan Şimşek resmen duyurdu: 12,4 milyar dolara ulaştı! Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı
Dünya İsrail’de terör örgütü YPG’ye üst düzey ağırlama: El üstünde tuttular
Dünya

İsrail’de terör örgütü YPG’ye üst düzey ağırlama: El üstünde tuttular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail’de terör örgütü YPG’ye üst düzey ağırlama: El üstünde tuttular

Suriye ordusunun Fırat’ın doğusunda düzenlediği operasyonlarla köşeye sıkışan ve işgal ettiği bölgeleri birer birer kaybeden terör örgütü PKK/YPG, kurtuluşu İsrail’e sığınmakta buldu. Suriye hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Haseke ve Kamışlı’yı devretme sürecine giren örgütün sözde temsilcisi, İsrail Meclisi'nde (Knesset) üst düzey törenle ağırlandı.

Suriye’de güç kaybeden terör örgütü YPG’nin sözde özerk yönetim temsilcisi Azad Halil, İsrail Meclisi’nde ağırlandı. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, "Kürt azınlığın yanındayız" diyerek terör örgütüne arka çıktı.

İsrail, Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlarla bir çok bölgeyi elinden kurtardığı terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin bir temsilcisini mecliste ağırladı.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Rojava'daki Kürt azınlığın yanında durmaktadır." iddiasında bulundu.

Terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin temsilcisi Azad Halil'i İsrail meclisinde ağırladıklarını belirten İsrailli bakan, Halil'i, Likud'un Dürzi Milletvekili Afif Abed ve İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Milletvekili Amit Halevi ile bir araya getirdiğini duyurdu.

Chikli'nin paylaşımına cevap olarak X hesabından açıklama yapan sözde özerk yönetimin temsilcisi, İsrail'de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin temsilcisi, Kürt halkı ve Yahudi halkının dost olduğunu iddia etti.

Suriye ordusu terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarda Fırat’ın doğusunda Deyrizor ve Rakka kent merkezi ve kırsalını terörden arındırmıştı.

Suriye Hükümeti, YPG ile 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşma gereği, örgütün işgalindeki Haseke kenti ve Kamışlı ilçesinde de konuşlanma ve buraları teslim alma sürecini başlatmıştı.

Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor
Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor

Gündem

Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor

Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor
Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor

Gündem

Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor

YPG'nin işgali altındaydı! Suriye güvenlik konvoyu Haseke'ye giriş yaptı
YPG'nin işgali altındaydı! Suriye güvenlik konvoyu Haseke'ye giriş yaptı

Dünya

YPG'nin işgali altındaydı! Suriye güvenlik konvoyu Haseke'ye giriş yaptı

PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru
PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru

Gündem

PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru

Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti
Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti

Dünya

Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti

Kurtulmuş'tan "Suriye" mesajı: Terörsüz Türkiye hedefimizi güçlendirmektedir
Kurtulmuş'tan "Suriye" mesajı: Terörsüz Türkiye hedefimizi güçlendirmektedir

Gündem

Kurtulmuş'tan "Suriye" mesajı: Terörsüz Türkiye hedefimizi güçlendirmektedir

İsrail Suriye’nin köylerine ve tarım arazilerine uçaklarla zehir püskürtüyor!
İsrail Suriye’nin köylerine ve tarım arazilerine uçaklarla zehir püskürtüyor!

Dünya

İsrail Suriye’nin köylerine ve tarım arazilerine uçaklarla zehir püskürtüyor!

Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor
Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor

Dünya

Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor

Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! "Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız"
Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Dünya

Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor
Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor

Dünya

Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Selva

Kürt kardeşlerimiz bunların nasıl emperyalist maşası olduğunu görün
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23