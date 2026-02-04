Galatasaray çılgınlar gibi orta saha arıyor: Betis'ten Sergi Altimira cevabı!
Galatasaray'ın Sergi Altimira için yaptığı zorunlu satın alam içermeyen kiralama teklifi oyuncusuna 20-25 milyon Euro değer biçen Betis tarafından reddedildi.
Yana döne defansif 8 nmara arayan Galatasaray son olarak Betis’in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergi Altimira kiralama girişiminde bulundu. Ancak İspanyol ABC gazetesinin iddiasına göre bu teklif reddedildi.
Endülüs ekibi Galatasaray’ın sunduğu kiralama formülünü "yetersiz" buldu. ABC gazetesine göre İspanya'da transfer tahtasının kapalı olduğu ve Betis'in de Sergi'nin yerini dolduramayacağı için teklifi kabul etmedi.
Betis, Altimira'nın piyasa değerini 20-25 milyon Euro bandında görüyor. Kulübün, oyuncuyu ancak bonservisiyle veya zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir paketle göndermeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Galatasaray’ın transferin son 48 saatine girilirken Altimira için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı henüz net değil.
