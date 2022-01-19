  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Eski İyi Parti milletvekilinden yetmez ama evet
Siyaset

Eski İyi Parti milletvekilinden yetmez ama evet

İyi Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, emekli maaşlarının da asgari ücretli ve muhtar maaşları oranına getirilmesi önerisi yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yaklaşımından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 16:35:00 - 2022-01-19 16:36:23
Eski İyi Parti milletvekilinden yetmez ama evet

YENİ AKİT  ANKARA

İyi Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, emekli maaşlarının da asgari ücretli ve muhtar maşları oranına getirilmesi önerisinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yaklaşımından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Resmi sosyal medya hesabından muhtar maşlarının arttığına sevindiğini belirten İsmail Koncuk, “Erdoğan, muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına razı olmadıklarını belirterek, muhtar maaşlarının 4 bin 250 lira olduğunu söylemiş. Muhtarlarımız adına sevindim. Keşke, asgari ücretin altında emekli maaşı da kalmayacak diyebilseydi!” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay