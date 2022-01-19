Eski İyi Parti milletvekilinden yetmez ama evet
İyi Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, emekli maaşlarının da asgari ücretli ve muhtar maaşları oranına getirilmesi önerisi yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yaklaşımından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
YENİ AKİT ANKARA
İyi Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, emekli maaşlarının da asgari ücretli ve muhtar maşları oranına getirilmesi önerisinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yaklaşımından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
Resmi sosyal medya hesabından muhtar maşlarının arttığına sevindiğini belirten İsmail Koncuk, “Erdoğan, muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına razı olmadıklarını belirterek, muhtar maaşlarının 4 bin 250 lira olduğunu söylemiş. Muhtarlarımız adına sevindim. Keşke, asgari ücretin altında emekli maaşı da kalmayacak diyebilseydi!” ifadelerini kullandı.