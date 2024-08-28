Eski istihbaratçıdan şok "Özgür Özel" iddiası! Türkiye resmen ayağa kalkacak

Bülent Orakoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in FETÖ ile olan ilişkisini sorgulayan çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Orakoğlu, Özel'in FETÖ ile tarihsel bir husumeti olduğunu iddia etmesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yazıda, Özel'in FETÖ tarafından desteklendiğine dair arşiv belgeleri paylaşan Orakoğlu, bu iddiaların Özel tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Ne olduğu belli olmayan bir “ev kazası’ ile ayağından yaralanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada “tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan” ifadesini kullanmıştı. Özgür Özel’in FETÖ ile ne gibi tarihsel husumeti var biz tüm arşivleri karıştırdık bulamadık. Saygı Öztürk de Özgür Özel’e bu tarihi husumeti sormamış. Bizim arşivlerimizde Özgür Özel ile FETÖ arasında sıkı ilişkiler ve Özgür Özel’in yıldızını parlatarak siyaseten üst mevkilere giden yolu açan bir FETÖ var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçmişte FETÖ ile tarihsel husumetinin detaylarını en kısa zamanda açıklamak zorunda sanırım.

PENSİLVANYA’NIN EN ÖZELİ ÖZGÜR ÖZEL’İN SIR BELGELERİ

Özgür Özel ile FETÖ arasındaki ilişkiye dair belgeler deşifre edilerek gün yüzüne çıkarılmıştı. FETÖ’nün mahrem imamlarının ifadeleriyle 2007’den bu yana örgüt tarafından parlatıldığı öğrenilen Özel’in işte o sır belgeleri: Özgür Özel’in kızı İpek Özel’in FETÖ’de büyük bir öneme sahip “Yamanlar Kolejinde” eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmada ödül aldığı, o dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel’in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nde bu haberin Özgür Özel’i parlatmak için kullanıldığı görüldü.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016’da ifade veren FETÖ’cü Enis Uludemir, FETÖ’nün özel yetiştirdiği isimlerin eğitimine dair de önemli bilgiler verdi. Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel’in 2007’den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi. Uludemir, “Örgüt içerisinde bu desteklenme ‘parlatma’ olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007’den itibaren Özgür Özel’e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel’e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel’in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı” itirafında bulundu.

TARAF'TA DESTEK VERDİ!

FETÖ’nün bir diğer yayın organı kapatılan Taraf Gazetesi’nin de Özel’i parlatma operasyonuna destek verdiği görüldü. 31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi’nde CHP’de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında bilinçli olarak Özgür Özel kullanıldı. FETÖ gazeteleri sık sık Özgür Özel’i gündeme taşıyarak CHP içerisinde önemli bir yer edinmesini sağladı.

CHP İÇİNDE FETÖ DESTEĞİ İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Örgüt içinde “Parlatma” olarak tabir edilen şekilde Özgür Özel’in halk nezdindeki itibarının maddi manevi destek verilerek arttırıldığını ifade eden itirafçı FETÖ’cüler” Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 seçimlerinde CHP’den Manisa milletvekili oldu. FETÖ’nün 17/25 Aralık başarısız darbe girişiminde Özgür Özel’in FETÖ’ye verdiği destek ve paylaşımlar biliniyor. FETÖ argümanlarıyla iktidarı hedef alan Özgür Özel gözaltındaki FETÖ’cülere açık destek vererek ziyaret etmiş alenen FETÖ propagandası yapmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL HERKES BİLİYOR Kİ KANDİL’DE TERÖRİST YOK AÇIKLAMASIYLA PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE KANDİL’DE YAPILACAK OPERASYONLARA KARŞI ÇIKMIŞTI!

Her fırsatta FETÖ ve PKK terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütleri ve destekçilerine koltuk değneği olan Özgür Özel terör destekçilerinin göz altına alınmalarına da karşı çıkmıştı. Bununla yetinmeyen Özel daha sonra ise Kandil’e yapılacak operasyonlara karşı çıkarak, “Herkes biliyor ki Kandil’de terörist yok” diyerek terör örgütü PKK ve sözde terörist başı liderlerine kol kanat germişti?

ÖZGÜR ÖZEL KIRIK AYAKLA MI MIŞIL MIŞIL UYUDU? “MANİSA’DA DÜŞÜYOR’’ ANKARA’DA HASTANEYE GİDİYOR!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağının nasıl kırıldığı halen netlik kazanmış değilken, CHP liderinin Manisa’da düştüğü halde ertesi gün Ankara’da hastaneye gitmiş olması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. CHP lideri Özgül özel’in ayağının nasıl kırıldığı konusunda CHP’den gelen çelişkili açıklamalar ve “gerçeği yakında öğreneceksiniz” ifadeleri bu olayın arka planında kamuoyundan saklanan bilgiler olduğu algısını yarattı. Özgür Özer bu işin arkasında her ne kadar FETÖ var demişse de geçmişte Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı olan Mustafa Kemal Çiçekten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yılan hikayesine dönen ayak kırığı ile ilgili olduğu iddia edilen şok bir iddia geldi.

CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, Özgür Özel’in ayağının kırılmasına yönelik sosyal medyadan yaptığı açıklama ve iddialarla, Özel ailesi ile ilgili bazı önemli aile içi sorunları ve konuşmaları deşifre edip, alkolün dibine vurursun ve dengeni kaybeder yere serilirsin BTM’Lik netice hasıl olur.

Kimse teslim bayrağını çekenlerden, millet yararına muhalefet vazifesi beklemesin!” diyerek ayak kırılma olayının perde arkasını açıkladığı iddia edilmiştir. Bu açıklamaya göre Avukat Mustafa Kemal Çiçek Özgür özel’in BTM ile giderilebilecek bir kasten yaralama olayına muhatap olduğunu iddia etmektedir.

BTM’lik netice nedir?

5237 sayılı TCK m 86/2 kasten yaralama fiilinin etkisinin basit tıbbi bir müdahale ile giderebilecek ölçüde hafif olduğu hallerde temel kasten yaralama fiillerine nazaran daha hafif bir yaptırım öngörülmektedir."

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