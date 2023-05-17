Eski istihbaratçıdan bomba Kılıçdaroğlu iddiası! Seçimden sonra...

Seçim öncesi verdiği mesajlarda sakinliğiyle dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 14 Mayıs hezimetinin ardından oldukça gergin olduğuna dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, bomba bir iddiayı ortaya attı. Aynı zamanda eski istihbaratçı olan Orakoğlu, “Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’ta 2. turda da kazanamayınca yurt dışına kaçmayı mı düşünüyor?” diye sorduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

“Yüksek Seçim Kurulu, sayılan oyların ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na 2 buçuk milyondan fazla oyla yüzde 5 oranında fark attı. Bu kayıptan sonra Millet koalisyonunun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından seçmenlerine mesaj vermeye devam etti. Son paylaşımında seçim öncesi verdiği mesajlarda sakinliğiyle dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs hezimetinin ardından oldukça gergin olduğu görüldü. Kılıçdaroğlu, masaya vurarak “Buradayım be buradayım” dedi. Muhalefete yakınlığıyla bilinen Sözcü TV’de canlı yayına konuk olan Ersan Şen, Kılıçdaroğlu’nun videosunu yorumladı.

2 HAFTA SONRA KAZANAMAYINCA KAÇACAKSIN BAŞKA ÇAREN YOK

Kılıçdaroğlu’nun seçim çalışmaları boyunca birçok hata yaptığını belirten Şen, şunları söyledi; Masaya yumruğu vuruyor, kaçmadım diyor. Sana kimse kaç demiyor ama 2 hafta sonra kazanamayınca kaçacaksın. Başka çaren yok, bu ortamda seçimi kazanamıyorsan sana bu bedeli ödetirler.! (…)”

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