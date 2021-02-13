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Gündem Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş Hakk'a yürüdü
Gündem

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş Hakk'a yürüdü

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:19:00 - 2021-02-13 16:44:18
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş Hakk'a yürüdü

 Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş (76), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Topbaş'ın, 16 Kasım'dan bu yana özel bir hastanede tedavisi sürüyordu.

Kadir Topbaş'ın öz geçmişi

Topbaş, 8 Ocak 1945'te Artvin'de doğdu. Topbaş, 1972'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1974'te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.

Bir süre serbest mimar olarak çalışan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Topbaş, 40 yılı aşkın siyasi hayatında,1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesine bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkı sağlayan Topbaş, 1999'da Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi ve Beyoğlu'nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen "Güzel Beyoğlu Projesi"ni geliştirerek uygulamaya koydu.

Kadir Topbaş, 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından birlik başkanı olarak seçilerek, bu görevi 2009'a kadar yürüttü.

2004'te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilen Topbaş, 2007'de UCLG'ye eş başkan seçildi.

Ayrıca Topbaş, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.

2009'da ve 2014'te Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan seçilen Topbaş, 2010 ve 2013'te da UCLG'ye başkan seçilerek Türk yerel yönetim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

2011'de Asya Belediye Başkanları Forumu'na başkanlık eden ve 2013'e kadar bu görevi sürdüren Topbaş, uluslararası düzeyde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fahri Büyükelçi Onur Ödülü ile taltif edildi.

Öte yandan 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilen Topbaş, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısını elde etti.

Birçok ülke tarafından devlet kültür nişanı, devlet madalyası takdim edilen Topbaş'a, İstanbul'da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla UNESCO 70. yıl madalyası ile taltif edildi.

Birçok vakıfta da yönetim kurulu üyeliği yaparak sivil toplum örgütlerine de destek veren Topbaş'ın, Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı "Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent", Tarih ve Çevre Vakfı ile birlikte hazırladığı "Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II" ve "Anılarda Beyoğlu" adlı eserleri bulunmaktadır.

Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, üç çocuk babasıdır.

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