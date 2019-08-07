Eski İlçe Jandarma Komutanlığı binası 15 Temmuz Federasyonu’na tahsis edildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan eski İlçe Jandarma Komutanlığı binası, 15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu’na tahsis edildi.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’nın iki yıl önce yeni binasına taşınması sonucu merkez Yeni Mahalle’de hükumet konağı karşısında bulunan eski binası, 15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay’ın girişimlerisonucu geçici olarak derneğe tahsis edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, "ÖncelikleDiyarbakır Jandarma Bölge Komutanımız Tümgeneral Halis Zafer Koç’a teşekkür ederiz. Kulp ilçesinde federasyonumuz için sağlıklı bir yer bulmadığımızdan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşamaktaydık ve federasyonumuzun faaliyetlerini yapamaz duruma gelmiştik. Federasyonumuz için en uygun yer olarak düşündüğümüz ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’nın kullanılmayan binanın geçici olarak bize tahsis edilmesi için resmi yollarla girişimde bulunduk. Bu girişimlerimiz Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafında bu bina bize geçici olarak tahsis edildi. Kullanılmayan bu eski İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı binasının bize verilmesi sonucu bundan sonraki süreçte faaliyetlerimizi burada sürdürerek şehitailelerimize ve gazilerimize yönelik çalışmalarımız daha verimli olacak. Şehitailelerimizin ve gazilerimizin rahat edebileceği bir mekan haline getireceğiz" dedi.