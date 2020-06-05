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Aktüel

Eski il başkanı ve yöneticilere PKK/KCK operasyonu

Adıyaman’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, BDP, HDP, Eğitim-Sen ve İHD’nin eski başkan ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:10:54 -
Eski il başkanı ve yöneticilere PKK/KCK operasyonu

Adıyaman’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, BDP, HDP, Eğitim-Sen ve İHD’nin eski başkan ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın illegal yapılanması olan Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik operasyon düzenledi. Adıyaman’da 6 adrese sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda HDP ve BDP’nin eski il eş başkanı A.K., eski Eğitim-Sen il başkanı, eski İHD Yürütme Kurulu üyesi A.Y. ile R.A., E.G. ve C.D. gözaltına alındı. Bir kişinin ise aramasının sürdüğü öğrenildi.


Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirilirken, şahıslar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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