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Eski icra müdüründen ilginç tahliye talebi

Eskişehir’de, 6,1 milyon TL zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:23
Eski icra müdüründen ilginç tahliye talebi

Eskişehir’de, 6,1 milyon TL zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü Sedat Dilber ve kardeşlerinin yargılanması devam edildi.


3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmaya, tutuklu zanlılar Sedat Dilber (44) ile kardeşi İmdat Dilbey (42) ile tutuksuz yargılanan Hasan Hüseyin Dilber’in (36) yanı sıra avukatları katıldı. Duruşmada suçlamaları kabul eden Sedat Dilber, pişman olduğunu belirterek, "Tahliyemi talep ediyorum. Tahliye edilirsem ancak zararı giderebilirim" ifadelerini kullandı.


İmdat Dilber ve tutuksuz yargılanan Hasan Hüseyin Dilber de mahkemeden tahliyelerini talep etti.


Sedat ve İmdat Dilber’in tutukluluk halinin devam etmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:23
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