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Spor Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan hapis cezası
Spor

Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:48:16 -
Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan hapis cezası

ANKARA (AA) - Eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl hapis cezası aldı.

IAAF'ın 1999-2015 yıllarında başkanlığını yürüten Diack'ın Fransa'nın başkenti Paris'te yargılandığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, 87 yaşındaki Senegalli Diack'ı 2 yıl ertelemeli 4 yıl hapis ile 500 bin avro para cezasına çarptırdı.

Diack'ın 2012 Londra Olimpiyatları dahil olmak üzere bazı organizasyonlarda dopingli atletlerin test sonuçlarını gizlediği ve karşılığında 3 milyon avronun üzerinde rüşvet aldığı iddia edilmişti.

2015 yılının kasım ayından beri Paris'te ev hapsinde tutulan Diack'ın avukatlarının mahkeme kararını temyize götüreceği belirtildi.

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