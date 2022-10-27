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Spor Eski hocasını bombardımana tuttu!
Spor

Eski hocasını bombardımana tuttu!

Sezon başında Galatasaray'dan 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olan Alpaslan Öztürk, sarı - kırmızılı takımda beraber çalıştığı teknik direktör Domenec Torrent için çok ağır ifadeler kullandı. Öztürk, "Torrent hoca ile ciddi sıkıntılarımız oldu ve bu beni yıprattı. Ben son ana kadar Galatasaray'ın çıkarları için mücadele ettim. Zor bir süreçten geçtim. Birden kadroya alınmamaya başlandım. Bu çok ağrıma gitti." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 14:37:00 -
Eski hocasını bombardımana tuttu!

Sezon başında Galatasaray'dan  1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olan Alpaslan Öztürk, sarı - kırmızılı takımda beraber çalıştığı teknik direktör Domenec Torrent için çok ağır ifadeler kullandı. Öztürk, "Torrent hoca ile ciddi sıkıntılarımız oldu ve bu beni yıprattı. Ben son ana kadar Galatasaray'ın çıkarları için mücadele ettim. Zor bir süreçten geçtim. Birden kadroya alınmamaya başlandım. Bu çok ağrıma gitti." ifadelerini kullandı.

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'in yerine göreve gelen eski teknik direktörü Domenec Torrent için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eflatun-sarılı ekibin sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine kattığı 29 yaşındaki savunma oyuncusu, kullandığı ifadelerle Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekti.

"SON YILLARIN EN KÖTÜ GALATASARAY'INA DENK GELDİM"

Alpaslan Öztürk, Galatasaray'da forma giydiği geçen sezonun kendisi için karmaşık ve zor geçtiğini ifade etti.

Geçen sezon öncesinde Göztepe'den Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Büyük takıma gittiğinde ilk sene her zaman çok zor olur. Göztepe'de 3 sezon dolu dolu oynadım, benim için başarılı geçti. Oradan Galatasaray'a geldim. Maalesef son yılların en kötü, en karışık Galatasaray'ına denk geldim. Teknik direktör değişiklikleri, yeni transferler, yeni yönetim... Ben imza attığımda yönetim bile yoktu. Çok karmaşık ve zor bir senem geçti." şeklinde görüş belirtti.

"TORRENT BENİ ÇOK YIPRATTI"

Galatasaray'da oynamanın çocukluk hayali olduğunu ve bunu başardığını dile getiren Alpaslan Öztürk, şunları kaydetti:

"Forma geldiği sürece hakkını vermeye çalıştım. Hakkını verdiğimi de düşünüyorum. Her sporcu oynamak ister. Bu biraz karakter meselesi. Kenarda kalmak kolay bir iş değil. İyi oynadığım maçlardan sonra oynatılmıyordum ve bu benim ağrıma gidiyordu. Sezon sonuna yaklaşınca da Torrent hoca ile ciddi sıkıntılarımız oldu ve bu beni yıprattı. O yüzden ayrılma kararı aldım. Murat (Özkaya) Başkanımızla görüştüğümüzde zaten burayı kafaya yazmıştım. Burada olduğum için mutluyum ama ben hala Galatasaray'ın futbolcusuyum. Yarın ne getirir bilinmez. Yarın Galatasaray'a dönüp o şansı alabilirsem, büyük gurur ve onurla Galatasaray'da kariyerime devam ederim. Önce Eyüpspor'da başkana ve camiaya verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum. Ondan sonraki süreci bekleyip, göreceğiz."

"YAPTIĞI ÇOK AĞRIMA GİTTİ"
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Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in kendisi üzerinden takıma mesaj vermek istediğini anlatan tecrübeli futbolcu, "Ortada elle tutulur bir şey yok. Öyle karar aldı. Ona ve antrenörlüğüne herhangi bir saygısızlığım olmadı. Öyle değerlendirdi, saygı duydum. Ben son ana kadar Galatasaray'ın çıkarları için mücadele ettim. Zor bir süreçten geçtim. Birden kadroya alınmamaya başlandım. Bu çok ağrıma gitti, beni çok yıprattı. Ayrılma kararımda büyük bir etken oldu." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR"
Alpaslan Öztürk, şu an tamamen Eyüpspor'un başarısı için motive olduğunu anlatarak, "Beynimle, duygularımla ve bedenimle Eyüpspor'dayım. Galatasaray'a gönülden başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olurlar. İnşallah beraber şampiyon oluruz. Güzel bir takım kurdular." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 


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