Eski HDP'li vekil gözaltına alındı

Iğdır ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı oldukları belirtilen 12 şüpheliyi yakalamak amacıyla sabah saatlerinde Iğdır ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli ve eski HDP Iğdır İl Başkanı Cesim Katar İstanbul'da, eski Iğdır İl Genel Meclisi Başkanı Abdulkadir Özsular, eski Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Şaziye Önder, eski Tuzluca Belediye Başkanı Mehmet Gültekin ve HDP üyeleri Oya Malgaz ile Vedat Yılmaz Iğdır'da ve eski BDP Iğdır İl Başkanı Zübeyde Kaynar Iğdır'da yakalandı.

Zanlılardan Iğdır'da yakalananlar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İstanbul'da yakalanan eski milletvekili Türkeli ile Katar'ın da soruşturmanın yürütüldüğü Iğdır'a getirileceği belirtildi.

Eski Milletvekili Adıyaman aranıyor

Soruşturma çerçevesinde eski HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin arandığı belirtildi.

Örgütün sözde Özgür Kadınlar Kongresi (KJA) üyesi olan ve bu operasyonda da aranan Nevin Gökçe'nin ise bir başka terör suçundan tutuklandığı için cevaevinde bulunduğu anlaşıldı.

"Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak", "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla yakalanan şüphelilerin, Ağustos 2015'te bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonları engellemek maksadıyla Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylasında sözde "barış çadırı" kurdukları belirtildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise beraberindeki Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ile konuya ilişkin, makamında basın açıklaması yaptı.

Operasyonun saat 06.00'da İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı çalışma kapsamında yapıldığını anlatan Ünlü, şu bilgileri paylaştı:

"Zanlıların, Ağustos 2015'te Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Eliköy kırsalı ve Iğdır ili Ağrı Dağı Korhan Yaylası kırsalında güvenlik güçlerinin PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yapacağı operasyonlara engel olmak maksadıyla sürdürülen canlı kalkan eylemleri ve akabinde Iğdır il merkezinde protesto amacıyla yapılan eylemlerin yanı sıra canlı kalkan eylemleri ile terörist cenazelerine katılıp sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları tespit edilmiştir. Operasyonda zanlılardan 6'sı Iğdır, 2'si İstanbul'da olmak üzere 8'i gözaltına alınmıştır."

3 şüpheli aranıyor

Soruşturma kapsamında, 3 şüphelinin de arandığını aktaran Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruşturmada bir kişi başka terör suçundan cezaevinde bulunduğu, eski milletvekili olan bir kişi de yurt dışında bulunduğu için gözaltına alınamamıştır. Operasyon kapsamında 3 kişiyi yakalama çalışmaları, güvenlik güçlerimizce devam etmektedir. İlimizin huzuru, güvenliği, vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik ruhunu korumak, ülkemizdeki huzur ve güveni tesis amacıyla terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı yapılan planlı terörle mücadele faaliyetlerimiz kırsaldaki güvenlik kuvvetlerimizin operasyonlarıyla yürütülmektedir."

"Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek"

Terör operasyonlarının kent merkezi ve kırsalında kararlılıkla yürütüldüğüne vurgu yapan Ünlü, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da ifade ettikleri gibi gerektiğinde 5 metre kar da olsa terör örgütü mensuplarını inlerine girmeden, şayet kış üslenmesine geçmeleri halinde ise inlerinde basacağız. Terörün minimize edilmesi için bu sene de çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Operasyonda gözaltına alınan kişilerden Özsular, Önder ve Gültekin daha önce "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Jandarmanın gözaltına aldığı Özsular, Önder ve Gültekin çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, bir süre sonra ise cezaevinden tahliye edilmişti.

Gültekin'in yerine, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, dönemin Tuzluca Kaymakamı İbrahim Civelek görevlendirilmişti.