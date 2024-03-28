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Gündem Eski HDP’li Altan Tan DEM’in formülünü verdi ‘Silah’ diyenlerin oyu Ekrem’e geri kalanların oyu partiye
Gündem

Eski HDP’li Altan Tan DEM’in formülünü verdi ‘Silah’ diyenlerin oyu Ekrem’e geri kalanların oyu partiye

Yeniakit Publisher
2024-03-28 14:39:00 -

Eski HDP’li Altan Tan, CHP’li Ekrem İmamoğlu için seçim DEM Parti’nin seçim formülünü böyle açıkladı. Tan, “PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek.” dedi.

CHP, Kandil'den gelen talimat sonrası terör örgütü PKK'nın maşası DEM Parti ile anlaştı. Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifaka imza attı. DEM'li isimler CHP listelerine yazıldı, adayları için CHP ile ortak mitingler yapıldı… Eski HDP Milletvekili Altan Tan da kirli ittifak hakkında itiraf gibi ifadeler kullandı: PKK'nın çatışmaya devam etmesini isteyenler İmamoğlu'na oy verecek!

Şimdi de Eski HDP Milletvekili Altan Tan, CHP-DEM ittifakıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tan, kirli ittifakı itiraf ettiği açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Bir kesim ne pahasına olursa olsun Erdoğan, AK Parti gitsin, İmamoğlu kazansın, hükümet zayıflasın 2028 seçimlerine bir hazırlık yapalım, PKK da eski siyasetlerini devam ettirsin yani silah çatışma devam etsin, 40 yıllık hikaye böyle devam etsin çizgisinde. DEM Parti'de mevcut durumun devamını yani PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek!

 

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