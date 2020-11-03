Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in kan ve doku örnekleri alındı
"Nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in kan ve doku örnekleri alındı - Çelik ayrıca ilk kez savcılığa ifade verdi
ANKARA (AA) - "Nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in kan ve doku örneği alındı.
Alınan bilgiye göre, suçlamalar nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, savcılık talimatıyla geçen hafta polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından avukatıyla Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten Başsavcı vekiline ifade verdi.
Konuya ilişkin daha önce Meclis Araştırma Komisyonuna savunma sunduğunu belirten Çelik, suçlamaları kabul etmedi.
Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi.
Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırıldı.