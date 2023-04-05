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Siyaset Eski HDP Milletvekili İdris Baluken tahliye edildi
Siyaset

Eski HDP Milletvekili İdris Baluken tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2023-04-05 13:38:00 -
Eski HDP Milletvekili İdris Baluken tahliye edildi

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 6 yıl 5 ay 1 gün tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. İnfazını tamamlayarak cezaevinden çıkan Baluken ile gelişme Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Eski HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken infazını tamamlayarak tahliye oldu. Halkların Demokratik Partisi’nden yapılan açıklamada “Geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın İdris Baluken, infazını tamamlayarak cezaevinden çıkmıştır” denildi.

9 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

HDP Grup Başkanvekili olduğu dönemde 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan Baluken, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Yorumlar

Koray

Türkiye'de cok fazla demokrasi var. En az 30 yil yemeliydi.
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