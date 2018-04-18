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Eski hakime büyük şok! 7 yıl ceza aldı

FETÖ soruşturmasına yönelik davada yargılanan eski Nizip hakimi Ayşe Karakoç, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:50
Eski hakime büyük şok! 7 yıl ceza aldı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık eski Nizip hakimi Ayşe Karakoç ile avukatı katıldı.

Sanık Karakoç, suçlamaları kabul etmeyerek sadece örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, suç unsuru olabilecek eylemde bulunmadığını savundu.

Hakkındaki iddiaları mahkemede öğrendiğini öne süren Karakoç, "Aynı iddialarla yargılanan hakim savcılar tahliye oldu ama ben hala tutukluyum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını, kod adının "Ahsen" olduğunu, örgütün hakim- savcı sınavına yönelik oluşturulan "çalışma evleri"nde kaldığını ve örgütsel sohbetler verdiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Karakoç'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:50
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  • A. ÖzA. Öz12 sa önce
    az bile bunlara en ağır cezayı verin. chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
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