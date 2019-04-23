Eski hakem Ahmet Çakar: Beşiktaş bugün hakemle kazanmamıştır Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçını yorumladı.

Süper Lig 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar müsabakanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. "Beşiktaş'ın bana göre %100'e 100 yakını penaltısı verilmedi'' Beşiktaş'ın bana göre %100'e 100 yakını penaltısı verilmedi. Beşiktaş'ın attığı golde ofsayt yok. Beşiktaş bugün hakemle kazanmamıştır. Bilakis Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı vardır. İlk yarıda Mete Kalkavan, Burak Yılmaz'a yapılan penaltıyı görmedi. Görmemiş olabilir. Düşüşüne inanmamış olabilir. Burak itiraz etti. Bekledi. Ben VAR hakemi olsaydım çağırıp bak derdim. Ancak buna rağmen derbideki Ali Palabıyık'ın yönetimi ve Galatasaray - Kayserispor maçında Emre Akbaba'nın rakibin suratına tekme atan hareketinde VAR'a çağırmayan hakemle kıyaslamam.

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