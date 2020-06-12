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Aktüel

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade için adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek için Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:23:13 -
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade için adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek için Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne geldi.


Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’nün olduğunu ileri süren Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 6 AK Parti milletvekilinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Başbuğ’un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazısı gönderildi. Avukatıyla birlikte saat 15.45 sıralarında Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne gelen Başbuğ, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veriyor.

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