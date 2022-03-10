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Spor Eski Galatasaray teknik direktörü, Fener'in yıldızına talip oldu!
Spor

Eski Galatasaray teknik direktörü, Fener'in yıldızına talip oldu!

Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Miha Zajc için eski Galatasaray teknik direktörü de olan Verona teknik adamı Igor Tudor harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 15:17:00 -
Eski Galatasaray teknik direktörü, Fener'in yıldızına talip oldu!

Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Miha Zajc için Verona harekete geçti. İtalyan ekibinin sezonu Kanarya'nın kapısını çalması bekleniyor. Zajc bu sene 6 gol attı.

Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki çıkış gösteren yıldızı Miha Zajc için İtalya Ligi takımlarından Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona harekete geçti. İtalyan takımının sezonu sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor. .

Fenerbahçe'de bir türlü ilk 11 oyuncusu olarak kabul görmeyen Miha Zajc, bu sezon ligde takımın en golcü 3. ismi oldu. Miha Zajc, Süper Lig'de '6 ve 8 numara' pozisyonunda oynayan futbolcular arasında en golcü futbolcu konumunda. 15'i ilk 11'de olmak üzere 22 k

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