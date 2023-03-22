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Gündem Eski futbolcu Gökhan Zan, o partiden milletvekili aday adayı oldu
Gündem

Eski futbolcu Gökhan Zan, o partiden milletvekili aday adayı oldu

Deprem bölgesindeki yardım çağrıları ile gündemde olan eski futbolcu Gökhan Zan, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 11:54:00 -
Eski futbolcu Gökhan Zan, o partiden milletvekili aday adayı oldu

Deprem bölgesindeki yardım çağrıları ile gündemde olan eski futbolcu Gökhan Zan, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Halk TV’de yer alan habere göre, İyi Parti lideri Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’a ziyaretinde Zan ile karşılaşmış ve Akşener, Gökhan Zan'a sarılıp "Sen bizi ayağa kaldırdın. Allah bin kere razı olsun senden, samimiyetle söylüyorum. Her bir videonu ağlayarak izledim. İyi ki de yaptın, dikkat çektin buraya. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun" demişti.

Akşener, bugünkü parti grup toplantısında Zan’a rozetini takacak.

 
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Yorumlar

Rayner

Gökhan Zan hatayın sesi oldu çok muazzam düzgün çok iyi anlatan konuşmaları harika kültürü eğitimi ile faydalı olacağını düşünüyorum hangi parti benim için önemi yok

oflu baba

TENEKEDEN MILLIYETCI FUTBOL SOYTARISI KANSIZ PKK,NIN KUCAGINA OTURDU KARAYILANA IYI HIZMETLER GODOS PIMP.
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