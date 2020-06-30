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Spor

Eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Kattner'e 10 yıl men cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-30 19:45:39 -
Eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Kattner'e 10 yıl men cezası

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Markus Kattner'e 10 yıl men ve 1 milyon İsviçre Frangı para cezası verdi.

FIFA'nın açıklamasında, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ile üst düzey yöneticilerin maaşlarına milyonlarca dolar zam yapmaları ve bonus almalarına yardım ettiği gerekçesiyle Kattner'in Etik Komitesi tarafından suçlu bulunduğu kaydedildi.

Görevini kötüye kullandığı tespit edilen Kattner'in 30 gün içinde ödemek şartıyla 1 milyon İsviçre Frangı para cezasına da çarptırıldığı kaydedildi.

Blatter döneminde 13 yıl FIFA'da üst düzey görev yapan 49 yaşındaki Kattner, 2016 yılında yönetimin değişmesiyle görevinden alınmıştı.

Eski FIFA Başkanı Blatter, eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ve Kattner'in 2011-2015 yılları arasında maaş zammı, Dünya Kupası bonusları ve prim gibi çeşitli gerekçelerle 80 milyon dolara yakın parayı zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle 2016 yılında inceleme başlatılmıştı.


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