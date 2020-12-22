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Spor Eski FIFA Başkanı Blatter hakkında suç duyurusu
Spor

Eski FIFA Başkanı Blatter hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:08:31 -
Eski FIFA Başkanı Blatter hakkında suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İsviçre'deki Dünya Futbol Müzesi kaynaklı şüpheli işlemler nedeniyle eski başkanı Sepp Blatter hakkında suç duyurusunda bulundu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Zürih kentinde 2016 yılında açılan müze binasının restorasyonu için birliğin 140 milyon İsviçre frangı harcadığı belirtildi.

Blatter döneminde yapılan kira anlaşması gereği, FIFA'nın 2045 yılına kadar 360 milyon İsviçre frangı daha ödeyeceği ve projenin maliyetinin 500 milyon İsviçre frangını bulacağı vurgulandı.

Projedeki maliyetler hakkında denetim yapıldığı kaydedilerek, "Bu denetim, yetkili makamlarca soruşturulması gereken ve suç unsuru oluşturabilecek şüpheli durumlar ile yönetim hatalarını ortaya çıkarmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Müze binası için yapılan anlaşmada dahli bulunan Blatter ve diğer isimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Eski FIFA Başkanı Blatter, hakkındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle 8 yıl futboldan men edilmiş, cezası daha sonra 6 yıla düşürülmüştü.

İsviçre'nin Zürih kentinde 3 bin metrekarelik bir alanda kurulan FIFA Dünya Futbol Müzesi'nde aralarında dünya kupalarının da bulunduğu 1000'den fazla eser sergileniyor.

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