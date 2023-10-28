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Spor Eski Fenerbahçeli yöneticiden olay sözler! ‘Erden Timur haklıymış’
Spor

Eski Fenerbahçeli yöneticiden olay sözler! ‘Erden Timur haklıymış’

Yeniakit Publisher
2023-10-28 14:53:00 -
Eski Fenerbahçeli yöneticiden olay sözler! ‘Erden Timur haklıymış’

Eski Fenerbahçe yöneticisi Selim Soydan, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un MHK eski Başkanı Lale Orta hakkındaki açıklamalarına ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı.

Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama sonrası gündemi sarsmıştı. Timur'un açıklamaları sonrası TFF'den ceza gelirken eski TFF yöneticisi Selim Soydan, konu hakkında açıklama yaptı.

Soydan'ın Erden Timur hakkındaki flaş sözleri:

"Öncelikle Erden Timur'un iddialarını soruşturdum. Doğruları söylemiş. MHK eski başkanı Lale Orta sahiden Adana Demir- Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR Odası'ndan çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere, "Ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim" demiş. Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden, Ali Koç'u bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş. Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş. Bu noktada Koç, "Bana mesaj gelmedi" diyorsa ona inanacak herkes. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar. Yazıklar olsun...

TFF de Orta'yı bu hareketleri yüzünden göndermiş, bence onlar bu görüntü çıkarma işini biliyorlardı. Bakın Orta 10 gündür sesini çıkaramadı. TFF uyanıklık edip işi tuza batırdı, başka ne yapabilir ki zaten… Orta'yı da göndermiş. Ana fikir şu: Timur boşuna "Elimde bilgiler var" demiyormuş. Bir konuştu, 15 gündür kimse işin içinden çıkamadı. Yalnız Timur'da başka bilgiler de var duyduğum kadarıyla. Onları da açıklamasını bekliyorum. Futbolda temizlik için her şeyin ortaya çıkması şart.."

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Yorumlar

Aaaaa

Bundan 3-4 yıl kadar önce Abdulrahim albakrak elimde var kayıtları var diye açıklama yaptı. Olay kapatıldı
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