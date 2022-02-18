Eski Fenerbahçeli yıldız geri dönüyor!

Fenerbahçe'de 1.5 yıl önce forma giyen şu anda Palmeiras'da oynayan Jailson, Süper Lig'e dönmek istiyor.

F.Bahçe'den 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde 4.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Dalian Pro'ya giden Hailson Jailson, ocak ayında ülkesi Brezilya'ya geri döndü ve Palmeiras ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geleceği hakkında flaş bir karar alan Jailson menajerine Avrupa ya da Türkiye'de oynamak istediğini söyledi.

Akşam'ın haberine göre; Jailson'un menajerinin sezon sonunda bazı Süper Lig ve Avrupa ekipleriyle temasa geçeceği kaydedildi.

63 maçta 3 gol, 1 asist

Fenerbahçe'ye Grêmio'dan 4.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki ön libero sarı lacivertli formayla görev aldığı 63 maçta 3 gol, 1 de asist yaptı.