Eski Fenerbahçeli yıldız geri dönüyor!
Fenerbahçe'de 1.5 yıl önce forma giyen şu anda Palmeiras'da oynayan Jailson, Süper Lig'e dönmek istiyor.
Fenerbahçe'de 1.5 yıl önce forma giyen şu anda Palmeiras'da oynayan Jailson, Süper Lig'e dönmek istiyor.
F.Bahçe'den 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde 4.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Dalian Pro'ya giden Hailson Jailson, ocak ayında ülkesi Brezilya'ya geri döndü ve Palmeiras ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geleceği hakkında flaş bir karar alan Jailson menajerine Avrupa ya da Türkiye'de oynamak istediğini söyledi.
Akşam'ın haberine göre; Jailson'un menajerinin sezon sonunda bazı Süper Lig ve Avrupa ekipleriyle temasa geçeceği kaydedildi.
63 maçta 3 gol, 1 asist
Fenerbahçe'ye Grêmio'dan 4.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki ön libero sarı lacivertli formayla görev aldığı 63 maçta 3 gol, 1 de asist yaptı.