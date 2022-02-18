  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eski Fenerbahçeli yıldız geri dönüyor!
Spor

Eski Fenerbahçeli yıldız geri dönüyor!

Fenerbahçe'de 1.5 yıl önce forma giyen şu anda Palmeiras'da oynayan Jailson, Süper Lig'e dönmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 16:05:00 -
Eski Fenerbahçeli yıldız geri dönüyor!

Fenerbahçe'de 1.5 yıl önce forma giyen şu anda Palmeiras'da oynayan Jailson, Süper Lig'e dönmek istiyor.

F.Bahçe'den 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde 4.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Dalian Pro'ya giden Hailson Jailson, ocak ayında ülkesi Brezilya'ya geri döndü ve Palmeiras ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geleceği hakkında flaş bir karar alan Jailson menajerine Avrupa ya da Türkiye'de oynamak istediğini söyledi.

Akşam'ın haberine göre; Jailson'un menajerinin sezon sonunda bazı Süper Lig ve Avrupa ekipleriyle temasa geçeceği kaydedildi.
63 maçta 3 gol, 1 asist

Fenerbahçe'ye Grêmio'dan 4.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki ön libero sarı lacivertli formayla görev aldığı 63 maçta 3 gol, 1 de asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay