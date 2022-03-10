Eski Fenerbahçeli Rebrov: Ülkeme gidip savaşacağım

Bir dönem Fenerbahçe'de de futbol oynayan ve şimdilerde Al-Ain'in teknik direktörlüğünü yapan Ukraynalı Sergiy Rebrov, sezon biter bitmez ülkesine dönerek savaşa katılacağını söyledi.

'Kafamı futbola veremiyorum'

2002-03 ve 2003-04 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Ukraynalı teknik adam, ülkesinde yaşananlar nedeniyle futbola kesinlikle konsantre olamadığını belirterek, "Burada sezon biter bitmez ülkeme dönüp savaşacağım! Ben bir uzlaşma olacağını düşünmüyorum. Kafamı futbola veremiyorum. Ülkemizi kurtarmaya çalışan insanlarla gurur duyuyorum. Savaş bir an önce durdurulmalı, başka her şey ikinci planda" sözlerini kullandı.

'Elim sürekli telefonda'

Rebrov şöyle devam etti: "Herkes birlik içinde, insanlar sokağa çıkıp direniyor. Biz hayatta kalacağız ve kazanacağız. Uzlaşma sağlanmayacak çünkü Putin'in tavizi yok. Kiev'e gitmek istiyor ve orayı işgal etmek istiyor. Halkımız için savaşacağız. Ben de bir silah alıp savaşa katılacağım. Kendimiz için değil, tüm halk için savaşıyoruz. Annem ve babam 3 gündür yerin altında yaşıyor. Ailem yeterince yaşlı ve yaşadıkları yeri terk etmek istemiyor. Ben de bir kaç saatte bir onları arayarak haber alıyorum, elim sürekli telefonda."

'Ülkesinden uzak olan Ukraynalıların görevi bu'

Savaşın başladığı ilk gün oyuncularıma beynimin ülkemde olduğunu ve bana yardım etmeleri gerektiğini söyledim, anlayış gösterdiler ve o zamandan bu zamana kadar üç maç oynadık. Basın toplantılarında, günlük yaşamda ülkemin bayrağını sürekli yanımda taşıyorum. İnsanlara orada olup biteni, gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Ülkesinden uzak olan Ukraynalıların görevi bu.

'Kiev, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden birisi'

Kiev için endişeleniyoruz. Kiev, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden birisi. Yardıma ihtiyacımız var. Hava sahasını kapatmamız gerekiyor. Putin tüm Ukrayna'yı havadan yok etmeye çalışıyor. Bu sadece askeri bir operasyon değil. Ülkemize karşı yapılan gerçek bir savaş. Avrupa'nın hızlı tepki vermesine sevindik ancak savaş durmalı, geriye kalan her şey ikinci planda.