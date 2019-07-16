Eski Fenerbahçe başkanlarından Faruk Ilgaz anıldı



İSTANBUL (AA) - Eski Fenerbahçe başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sahrayıcedid Mezarlığı'ndaki anma törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile Ilgaz'ın ailesi katıldı. Törende, merhum Faruk Ilgaz için dualar okundu. 1966 yılında ilk kez başkanlığa seçilen Ilgaz, 1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yıllarında sarı-lacivertli kulübe hizmet etmişti.

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