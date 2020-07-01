Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın isminin Düzce'de bir caddeye verilmesi planlanıyor

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi, Fenerbahçe Spor Kulübüne 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın ismini kentte bir caddeye vermeyi planlıyor.

Düzce Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çocukluk ve gençlik dönemlerinde Düzce'de yaşayan ve kendisini Düzceli olarak tanıtan Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın isminin Düzce'de bir caddeye verilmesi teklifiyle ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Teklifin Belediye Meclisinde oylamaya sunulacağı, kabul edilirse belirlenen bir caddenin isminin "Aziz Yıldırım" olarak değiştirileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Yıldırım'ın değerli bir spor adamı olduğunu ifade ederek, "Aziz Yıldırım çok değerli bir spor adamıdır. Düzce’ye de çok önemli hizmetleri olmuştur. Onun adını bir caddeye, parka veya Düzce'de annesinin yaşadığı sokağa vermek benim başından beri gönlümde. Aziz Yıldırım ismi Düzce’ye şeref verir. En uygun yeri seçme konusunda arkadaşlara talimat vermiştim, zaten bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmayı bitirip ilk Meclis toplantısında gündemimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.



