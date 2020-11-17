  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Düzce'de adının verildiği caddeye tabela asıldı
Spor

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Düzce'de adının verildiği caddeye tabela asıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:56:19 -
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Düzce'de adının verildiği caddeye tabela asıldı

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince, Fenerbahçe Spor Kulübüne 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın kentte isminin verildiği caddeye tabelası asıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın isminin Şıralık Spor Kompleksi'nin olduğu caddeye verilmesi ile ilgili belediye meclisinden çıkan kararın ardından caddeye tabela yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'ye çok önemli katkıları olan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın adının yaşatılmasının değerli olduğunu kaydederek, "Sayın Aziz Yıldırım sadece Türk Futbolu için değil amatör spor kulüplerine verdiği destek ile de Türkiye'nin önemli spor adamlarından biridir. Onun ismini Düzce'mizde Şıralık'ta spor kompleksimizin de olduğu bir caddeye vererek yaşatmak bizler için bir şereftir. Düzce'mize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın isminin ve fotoğrafının bulunduğu tabela, Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri tarafından hazırlanarak cadde üzerine yerleştirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul'da yeni tedbirler uygulamaya konuluyor.
İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı
Gündem

İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla ağır darbeler alan terör örgütü PKK'da kaos hakim olmaya başladı. Hakkında infaz emri verilen 25 yaşındaki..
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı
Gündem

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

Kanal İstanbul'un kendisi için devlet projesi olmadığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Sül..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay