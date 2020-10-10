Neredeyse herkesin bir sosyal medya hesabı var. Facebook, Facebook'ta fotoğrafları, kısa mesajları, videoları, durum gönderilerini ve duyguları paylaşmayı kolaylaştırır. Facebook birçok kullanıcı için düzenli bir günlük mecradır. Sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla sohbet edebilir, video izleyip haber okuyabilirsiniz. Peki, eski Facebook’umu nasıl geri açabilirim?

Girip yapmadığım eski Facebook sayfamı geri nasıl alırım?

Eski Facebook hesabınızı geri almak için yapmanız gereken Facebook hesabınıza girmek olmalıdır. Geri almak istediğiniz Facebook hesabınızın profiline ulaşmak için giriş yapın. Kapak fotoğrafının hemen altında bulunan … (Üç nokta simgesi) simgesini seçin. Daha sonra yapmanız gereken Destek bul veya profili şikayet et sekmesini tıklayın. Başka bir şey seçeneğini seçin ve İleri sekmesini tıklayın. Bu hesabı geri al’ı tıklayın ve isten istenen adımları izlemeniz durumunda eski Facebook hesabınızı geri almış olacaksınız.

Facebook hesap sil

Facebook’da kullandığınız hesabınızı dondurabilir ya da tamamen silebilirsiniz. Hesabınızı silmeden önce fotoğraf ve belgelerinizin bir kopyalarını almanızda yarar var. Çünkü hesap silindiğinde tüm bilgilerde silinmiş olacak. Facebook hesabınıza giriş yapın. Facebook anasayfanzın üst kısmında bulunan ok işaretine tıklayın. Ayarlar ve Gizlilik kısmından Ayarlar’ı seçin. Sol üst bölümdeki Facebook Bilgileri'ne tıklayın. Dondurma ve Silme seçeneğine tıklayın. Hesabı Kalıcı Olarak Sil seçeneğini seçin ve adımları takip edin.

Facebook hesap dondur

Facebook hesabınızı tamamen silmektense bir süreliğine dondurabilirsiniz. Ayarlar ve Gizlilikten Ayarlar'a tıklayın. Facebook Bilgilerin'e tıklayıp Dondurma ve Silme'ye basın. Hesabı dondur seçeneğine tıklayıp işlemi tamamlayın.

Facebook instagram hesabı ekleme

Bir diğer sosyal medya platformu ise Instagram’dır. Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı şirkete ait bu sebeple söz konusu mecralardaki hesaplarınızı birbirine bağlayabilirsiniz. Böylelikle birinde yaptığınız paylaşım diğerinde de yayınlanır. Facebook ayarlar sayfasına girin. Buradan Hesap Ekle'yi seçip hesaplarınızı birbirine bağlayabilirsiniz.

Facebook kişi engelle

Facebook hesabınızı bazı kişilerin görmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar-Kişiler ve Diğer Sayfalar bölümüne tıklayın. Engellemek istediğiniz kişiyi seçin ve engellemeyi onaylayın.

Facebook engelli kişi kaldırma

Facebook’ta engellediğiniz bir kişinin engelini kaldırmanız mümkün. Ayarlar-Kişiler ve Diğer Sayfalar kısmından engellenen kişinin engelini kaldırabilirsiniz.