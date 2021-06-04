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Yaşam Eski eşten tuhaf iddia: Necati Şaşmaz kendisini Mehdi olarak görüyor!
Yaşam

Eski eşten tuhaf iddia: Necati Şaşmaz kendisini Mehdi olarak görüyor!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı başarılı oyuncu Necati Şaşmaz'ın boşandığı eski eşi Negahan Kaşıkçı, Şaşmaz'ın kendini Mehdi olarak gördüğünü iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 10:10:00 - 2021-06-04 10:39:32
Eski eşten tuhaf iddia: Necati Şaşmaz kendisini Mehdi olarak görüyor!

Oyuncu Necati Şaşmaz ile eski eşi Negahan Kaşıkçı’nın karşılıklı açtıkları boşanma davası geçtiğimiz haftalarda mahkeme tarafından hükme bağlandı. Mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına hükmetti.

Mahkeme tarafların istediği maddi ve manevi tazminat taleplerini reddederken çocukların velayeti ise Negahan Kaşıkçı'da kaldı. Aynı zamanda 2 çocuğa ayda toplam 16 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

İlginç 'Mehdi' iddiası

Negahan Kaşıkçı mahkemeden Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezine götürmemesi konusunda talep de bulundu ama mahkeme bu talebi reddetti. Kaşıkçı, mahkemede Şaşmaz'ın kendini Mehdi olarak gördüğünü ileri sürdü. Şaşmaz’ın bu iddiaya ne cevap verecek merak ediliyor.

Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz babası kim? Necati Şaşmaz’ın çocukları kimdir?
Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz babası kim? Necati Şaşmaz’ın çocukları kimdir?

Biyografi

Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz babası kim? Necati Şaşmaz’ın çocukları kimdir?

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