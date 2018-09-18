Eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis!

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu Z.Y. (56) ve müştekiler ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bir önceki celsede savcının mütalaasında, maktulü tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiğini anımsattı.

Sanık Z.Y. ve avukatı mütalaaya ilişkin savunmalarını yazılı olarak mahkeme heyetine iletti.

"ÖLDÜRME AMAÇLI VURMADIM"

Z.Y, mütalaaya itiraz ettiğini, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Olayın yaşandığı güne değinen Z.Y, şu ifadeleri kullandı:

"Eski eşimin nerede kaldığını bilmiyordum. Beni çağırmazsa ben onun orada olduğunu bilemezdim. 'Gel sevgilimi göstereyim' diyerek beni çağırdı. Yanında da erkek görünce sinirlendim. Bana bakıp gülüyor ve o erkekle konuşuyordu. Kendimi tutamadım. Öldürme amaçlı vurmadım. Karımı o kadar çok seviyorum ki gazetede çıkan resmini görünce, kesip yanıma aldım. Pişmanım."

"SEN KENDİNDE BU HAKKI NASIL GÖRÜYORSUN"

Sanığın sözlerine tepki gösteren hakim, "33 yıl evli kalınca tekrar karşılaştığında yine evli olduğunu mu sanıyorsun sen? Diyelim ki dediklerin doğru. Sen kendinde bu hakkı nasıl görüyorsun?" diye sordu.

Ardından söz verilen maktul Ümmü İ'nin annesi S.İ, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Çocuklardan Habibe M. ile Mine M. de babalarının cezalandırılmasını istedi.

Savcı, mütalaasını yineleyerek, suçun tasarlanarak işlendiğini, bu sebeple sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Z.Y'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından çocuklardan Habibe M. gözyaşları içinde mahkeme salonundan ayrıldı.

OLAY

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde Z.Y, durakta bekleyen eski eşi Ümmü İ'yi 10 yerinden bıçaklamış, ağır yaralanan kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde 43 gün yoğun bakımda kalarak hayatını kaybetmişti.

Sanık Z.Y'nin, merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Yaylası'nda bir bağ evinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına almak istemiş, sanık bu esnada tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunmuştu.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.