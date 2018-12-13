Eski Eş Şebab yöneticisi Somali'de yakalandı

Terör örgütü Eş Şebab liderinin eski yardımcısı ve sözcüsü Şeyh Muhtar Robow Ebu-Mensur, Somali’nin Baydabo şehrinde gözaltına alındı.

Eş Şebab terör örgütünde ikinci başkanlık ve sözcülük yapan Şeyh Muhtar Robow, Somali polisinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Ebu-Mensur, Eş Şebab örgütü ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle örgütten ayrıldığını iddia etmiş, pişmanlık affından yararlanarak teslim olmuştu. Ebu-Mensur, hükümetin uyarısına rağmen Güney Batı Eyalet seçimlerinde aday olunca gözaltına alındı.

Örgütten ayrıldı, seçimlerde aday oldu

Basına açıklama yaparak örgüt aleyhine konuşma yapması durumda serbest bırakılacağı sözü verilen Ebu-Mensur, örgüt hakkında detaylı açıklama yaparak örgütten çıktığını ve örgüte üye olanların da bir an önce yanlıştan dönmeleri gerektiği söylemişti. Öte yandan Ebu-Mensur, hükümetin kendisine imkan verdiği takdirde Eş Şebab’a karşı savaşacağını açıklamıştı. Açıklamasıyla birlikte serbest bırakılan Ebu-Mensur, Güney Batı Eyaleti Başkanlık seçimi için adaylığını açıklayarak Baydabo şehrine gelmişti.

Merkezi hükümet adaylığına karşı gelmişti

Ebu-Mensur’un adaylığını uygun görmeyen merkezi hükümet, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ebu-Mensur’un Güney Batı Eyalet seçimlerinde adaylıktan vazgeçmesini istedi. Adaylığı geri çekmesi için ikna edilemeyen Ebu-mensur bugün yerel hükümetinin Eyalet başkenti Baydoa'ya gönderdi polisler tarafından gözaltına alındı. Ebu-Mensur'un Mogadişu'dan gönderilen uçakla başkente getirilmesini bekleniyor.

ABD, başına 5 milyon dolar ödül koymuştu

Terör örgütü Eş Şebab’ın kuruluşundan beri çeşitli görevlerde bulunan Ebu-Mensur, ABD terör listesine girmiş ve başına ödül olarak 5 milyon dolar koyulmuştu. Ebu-Mensur, örgütten ayrılmasıyla ABD terör listesinden çıkarılmıştı.