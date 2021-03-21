  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Orman kanunları ile yaşayan Şevval Şam'dan akılalmaz sözleşme yorumu!

Sözleşmenin feshinin ardından Banu Avar'dan çarpıcı paylaşım! "Türkiye kadınlarını koruyamıyor da..."

ABD savaş uçakları bölgede! Türk Hava Kuvvetleri gerekli adımı attı

AK Parti ve Yeniden Refah dayanışması Marx'ın yobaz militanlarını kudurttu

Mustafa Güldağı kurgulanan senaryoyu açıkladı: Fesat sözleşmesi kaldırıldı ama Gladyo-Soros taktiğine dikkat!

Feshedilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili flaş açıklama! Daha sert tedbirler için sinyali verdi

Davutoğlu, fesat İstanbul Sözleşmesi'ne arka çıktı! Erdoğan'ı bakın ne ile suçladı

3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi

Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi: AK Parti kongresi öncesinde önemli uyarı!

HDP'yi savunanlar buna ne diyecek? PKK ile 3 bin TL'ye çocuk pazarlığı!
Gündem Eski erkek arkadaşı kaçırdı, KADES butonu hayat kurtardı!
Gündem

Eski erkek arkadaşı kaçırdı, KADES butonu hayat kurtardı!

Kütahya'da, E.Ü. (19) isimli genç kız, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Ö.K. (20) tarafından zorla araca bindirilerek, kaçırıldığı sırada, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 07:09:00 -
Eski erkek arkadaşı kaçırdı, KADES butonu hayat kurtardı!

Eski erkek arkdaşı tarafından burnu kırılan ve yüzünde yaralar oluşan genç kız ise hastanede tedaviye alındı.

Kütahya polisini harekete geçiren olay, Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi Sosyal Bilimler Lisesi yakınlarında meydana geldi.

Eski sevgili Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirilen E.Ü., İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES butonuna basarak yardım istedi.

KADES'e düşen ihbarın ardından hızla harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 06 DV 7771 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırmayan ehliyetsiz sürücü Ö.K., polisten kaçmaya çalıştı. Kaçtığı sırada biri polis otosu olmak üzere 3 farklı araca çarparak hasar veren şüphelinin kullandığı araç, yaklaşık 12 kilometre süren kovalamaca sonucu Osmangazi Mahallesi'nde bir halı saha yakınında durduruldu.

Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Eski sevgilisinin KADES'e bastığını fark eden şüphelinin darbetmesi sonucu burnu kırılan E.Ü. polis tarafından kurtarılarak, gelen ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polisin soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alize

Eski sevgili değil... Eski zina arkadaşı... Şimdi yeni zina arkadaşı bulmuş... Eskisi de buna alınmış... İşte özgür kadınlar... uçkur düşkünü erkeklerin kucak arkadaşları... bir bu kucak bir o kucak özgürlük tadıyorlar
  • Yanıtla
Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem
Dünya

Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin gündemi uzun süre meşgul edecek bir açıklama yaptı...
Ticaret Bakanlığı’ndan Renault Mais’e ödül
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı’ndan Renault Mais’e ödül

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tüketici Ödülleri’nde tüketici memnuniyetin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay