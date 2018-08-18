Eski Ergenekoncu profesörden olay sözler: ABD ile kavga etmek bizim yararımızadır

Ergenekon davasında tutuklu yargılanarak 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tekrar akademisyenlik görevine başlayan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Emin Gürses, Ulusal Kanal’da yayınlanan İşin Aslı programında Erdem Atay’ın sorularını yanıtladı.

ABD’nin saldırgan tutumunu değerlendiren Gürses, şunları kaydetti: “ABD zor durumda. ABD bir zaman sonra Türkiye’ye yalvaracak. Bölgede yalnız kaldı. Irak’ta, Suriye’de... Suriye’nin kuzeyinde ABD öyle zor durumda ki... Bir yandan Esad sıkıştırıyor. Lavrov geldi buraya. İki ülke de çok önemli konular görüştü. Türk askerinin olduğu yerlere ilişkin bir anlaşma yapacaklar. Esad, PYD/PKK sınırlarını Kuzey Irak’a bile sürebilir. Amerikalılar Türkiye’ye muhtaç olacaklar. Ancak Tayyip Erdoğan Amerikalılara artık güvenmiyor.”

“ABD artık dünyayı kontrol edemiyor” diyen Gürses şöyle devam etti: “Asıl Pentagon ve CIA yönetiyor Amerika’yı. Ortadoğu politikasını da İsrail lobisi yapar. Amerika artık dünyayı kontrol edemiyor. Türkiye üzerinden başkalarına mesaj veriyor. Allah razı olsun Amerika’dan, bizden vazgeçti. Yanlış oynuyorlar. Emperyalizm sıkıştı artık. Kontrolü elinden kaçırıyorlar. Her yerle uğraşıyor. Bu da halkları da Amerika’dan uzaklaştırılıyor.” ABD’nin dolar hâkimiyetinin de ilerleyen zamanlarda sıkıntıya gireceğini belirten Gürses, Avrupalıların bile artık “iyi ki avromuz var” dediğini hatırlatarak, “Bu söz bile doları istemediklerini gösteriyor, yeni sistem istiyorlar” diye konuştu. Gürses, “Emperyalizm sıkıştı, saldırganlaştı, kendi kendine yok ediyor” dedi.

‘TÜRKİYE ÜZERİNDEN ATEŞ EDİYORLAR’

Gürses, Evangelist söylemlere de tepki gösterdi. Prof. Dr. Gürses, “Şimdi çıkarmışlar Evangelist diye bir şey. Emperyalizmin adı evangelist oldu” diye konuştu. “Amerika ile bir tek Türkiye’nin cephe cepheye karşı geldiğine” işaret eden Gürses, “Bu cesurca bir şey. Diğer tüm ülkeler de Türkiye üzerinden Amerika’ya ateş ediyorlar” ifadesini kullandı. Gürses, Türkiye’nin Çin ve Rusya ile çok önemli adımlar attığına, eylülde yapılacak İstanbul’daki toplantının da dünyanın geldiği yeri görmek açısından oldukça kritik olduğuna dikkat çekti.

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Gürses şöyle devam etti: “Amerika hep bize zarar verdi. 1978’de Türkiye’ye ambargo uygulanırken, Henry Kissenger Kongre’ye gidiyor. Diyor ki, ‘Türkiye’yi kaybedebiliriz’. Hemen ambargo kaldırılıyor. Ama biz o ara Ege ordusunu ve ASELSAN’ı kurduk. Şimdi yeni şeyler kurabiliriz. Kötü ev sahibi, bizi ev sahibi yaptı. Bir sürü silah yapıyoruz şimdi. Mesela Amerikalılar ve İsrailliler, Kuzey Irak’ta ve Kuzey Suriye’de PKK’lılara suikast silahı veriyorlar. Hani müttefiklik? Amerika ile kavga etmemiz bizim yararımızadır, kurtuluruz.”