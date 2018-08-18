0553 313 94 23

Eski Ergenekoncu profesörden olay sözler: ABD ile kavga etmek bizim yararımızadır

ABD’nin artık kendi kendini bitirdiğini, emperyalizmin kaybetmeye başladığını ve yeni oluşumların doğduğunu söyleyen eski Ergenekon sanığı Prof. Dr. Emin Gürses, ‘Amerika ile kavga etmemiz bizim yararımızadır, kurtuluruz’ yorumu yaptı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:32
Eski Ergenekoncu profesörden olay sözler: ABD ile kavga etmek bizim yararımızadır

Ergenekon davasında tutuklu yargılanarak 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tekrar akademisyenlik görevine başlayan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Emin Gürses, Ulusal Kanal’da yayınlanan İşin Aslı programında Erdem Atay’ın sorularını yanıtladı.

ABD’nin saldırgan tutumunu değerlendiren Gürses, şunları kaydetti: “ABD zor durumda. ABD bir zaman sonra Türkiye’ye yalvaracak. Bölgede yalnız kaldı. Irak’ta, Suriye’de... Suriye’nin kuzeyinde ABD öyle zor durumda ki... Bir yandan Esad sıkıştırıyor. Lavrov geldi buraya. İki ülke de çok önemli konular görüştü. Türk askerinin olduğu yerlere ilişkin bir anlaşma yapacaklar. Esad, PYD/PKK sınırlarını Kuzey Irak’a bile sürebilir. Amerikalılar Türkiye’ye muhtaç olacaklar. Ancak Tayyip Erdoğan Amerikalılara artık güvenmiyor.”

“ABD artık dünyayı kontrol edemiyor” diyen Gürses şöyle devam etti: “Asıl Pentagon ve CIA yönetiyor Amerika’yı. Ortadoğu politikasını da İsrail lobisi yapar. Amerika artık dünyayı kontrol edemiyor. Türkiye üzerinden başkalarına mesaj veriyor. Allah razı olsun Amerika’dan, bizden vazgeçti. Yanlış oynuyorlar. Emperyalizm sıkıştı artık. Kontrolü elinden kaçırıyorlar. Her yerle uğraşıyor. Bu da halkları da Amerika’dan uzaklaştırılıyor.” ABD’nin dolar hâkimiyetinin de ilerleyen zamanlarda sıkıntıya gireceğini belirten Gürses, Avrupalıların bile artık “iyi ki avromuz var” dediğini hatırlatarak, “Bu söz bile doları istemediklerini gösteriyor, yeni sistem istiyorlar” diye konuştu. Gürses, “Emperyalizm sıkıştı, saldırganlaştı, kendi kendine yok ediyor” dedi.

‘TÜRKİYE ÜZERİNDEN ATEŞ EDİYORLAR’

Gürses, Evangelist söylemlere de tepki gösterdi. Prof. Dr. Gürses, “Şimdi çıkarmışlar Evangelist diye bir şey. Emperyalizmin adı evangelist oldu” diye konuştu. “Amerika ile bir tek Türkiye’nin cephe cepheye karşı geldiğine” işaret eden Gürses, “Bu cesurca bir şey. Diğer tüm ülkeler de Türkiye üzerinden Amerika’ya ateş ediyorlar” ifadesini kullandı. Gürses, Türkiye’nin Çin ve Rusya ile çok önemli adımlar attığına, eylülde yapılacak İstanbul’daki toplantının da dünyanın geldiği yeri görmek açısından oldukça kritik olduğuna dikkat çekti.

BU SAYEDE KURTULURUZ

Gürses şöyle devam etti: “Amerika hep bize zarar verdi. 1978’de Türkiye’ye ambargo uygulanırken, Henry Kissenger Kongre’ye gidiyor. Diyor ki, ‘Türkiye’yi kaybedebiliriz’. Hemen ambargo kaldırılıyor. Ama biz o ara Ege ordusunu ve ASELSAN’ı kurduk. Şimdi yeni şeyler kurabiliriz. Kötü ev sahibi, bizi ev sahibi yaptı. Bir sürü silah yapıyoruz şimdi. Mesela Amerikalılar ve İsrailliler, Kuzey Irak’ta ve Kuzey Suriye’de PKK’lılara suikast silahı veriyorlar. Hani müttefiklik? Amerika ile kavga etmemiz bizim yararımızadır, kurtuluruz.”

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:32
  1. İstanbul
  2. Prof. Dr. Emin Gürses
  3. Ergenekon sanığı
  4. Ergenekoncu
  5. akademisyen
  6. ABD açıklaması
  7. önemli açıklama
  8. kritik sözler

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN46 dk önce
    BU VATANSEVER ADAMI ,ATATURKCÜ DİYE ULUSALCI DİYEİFTİRA ATTILAR.VE TERÖRİST DİYE 2 SENE TUTUKLADILAR. BUNA SEVİNEN MEDYA ORGANLARININ KİM OLDUGU BELLİ..ŞİMDİ BU ADAMIN DEDİKLERİNİ DİKKATE ALIP HABERMİ YAPIYORSUNUZ. AYRICA DEDİKLERİ KISMEN DOGRU KATILIYORUM.AMA BAZI ŞEYLERİDE FANTASTİK.DİKKATLİ OLMAK LAZIM.TÜRKİYE ŞUAN TAMDA ATATÜRKÜN GÖSTERDİGİ YOLDAN GİTMELİ.
  • cemalicemali1 sa önce
    yahu ne biçim insanlarsınız ne biçim bir gazetesiniz. hani ergenekon yoktu ? hani hepsi fetönün kumpasıydı ?
  • cafercafer1 sa önce
    T.C. Devletini Her tarafını ABD.Ağlarla Örmüş Sarayın içi Dışı ABD. Tüm İmkanları A.B.D Kurulabilmeniz için Moskova yolunu tutması lazım.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Katliyorum, dahada sert tavir almaliyiz. Havlamanin ne oldugunu biz ögretmeliyiz`ki bir daha her gelen-gidene havlamaz hale gelsin. Meksika ve Kuba dan aldigi topraklari geri verinceye , eyaletler birer özgür devlet haline gelinceye kadar mucadeleye devam.
  • hamdihamdi1 sa önce
    ergenekoncu başlığnı kaldırın, yalan olduğu ortaya çıkdı işte. böyle yazınca fetönün dediklerine inanıyormuşunuz gibi oluyor.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe'ye Janssen şoku! Kesinleşti
  1. Fenerbahçe'ye Janssen şoku! Kesinleşti
  2. Şanlıurfa'da 2 yıldır aranan cinayet..
  3. Nehirde kaybolan Batuhan'dan acı haber..
  4. 6 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi
  5. İzmir'de oyun havası dehşeti! Damat..
  6. Beykoz'da yokuş aşağı giden araç takla..
  7. Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri..
  8. UKOME'den sarı taksiler için flaş karar!
  9. Bursa’da gençlerin kavgasında kan aktı
  10. Kastamonu’da zabıta memuru, arkadaşını..
  11. Sağlık Bakanlığı'ndan bayram genelgesi
  12. Niğde'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1..
  13. Düğünde oyun havası kavgası: 1 ölü
  14. Yalçın Akdoğan'ın yeni görevi belli oldu
  15. Sırbistan Futbol Federasyonundan flaş..
  16. Çanlar Netanyahu için çalıyor!..
  17. Hacı adayları yarın Arafat'a çıkacak
  18. 27 yaşındaki Fransız genç Müslüman oldu
  19. Başkan Erdoğan oyunu kullandı
  20. Avrupa ülkesinde Putin krizi! İstifa..
İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
İmam atandığı köyü imar etti
İmam atandığı köyü imar etti
Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
İkiyüzlü din istismarcıları
İkiyüzlü din istismarcıları

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?