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Medya Eski Erdoğancıdan ilginç çıkış! Yoksa…
Medya

Eski Erdoğancıdan ilginç çıkış! Yoksa…

Yeniakit Publisher
2023-05-15 14:19:00 -
Eski Erdoğancıdan ilginç çıkış! Yoksa…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği Millet İttifakı’nın yancılarından Ahmet Davutoğlu’nun has adamı Mustafa Karaalioğlu da Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın seçim başarısını kabullenmek zorunda kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği Millet İttifakı’nın yancılarından Ahmet Davutoğlu’nun has adamı Mustafa Karaalioğlu da Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın seçim başarısını kabullenmek zorunda kaldı. 

Karar gazetesindeki yazısında, “Öncelikle Erdoğan’ın başarılı değil çok başarılı bir sonuç elde ettiğini söylemek gerekiyor. Siyasi becerisi, anlatım gücü ve propagandadaki ısrarının kendisine kazandırdığı açıktır. Muhtemel ki 14 Mayıs eşiğini atlatan bu tarzı önümüzdeki 15 gün boyunca da sürdürecektir” diyen Karaalioğlu, “Meclis’teki sandalye tablosu Erdoğan için artı, Kılıçdaroğlu için eksi faktör olacak, bunu da ekleyelim” ifadelerini kullandı. 

Söz konusu yazı, “Mustafa Karaalioğlu yoksa Davutoğlu’nu satacak mı” sorusunu beraberinde getirdi.  

 
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