Eski Devlet Bakanı Zehra Önal Alpago kimdir? Zehra Önal Alpago hayatı

Eski Devlet Bakanı Zehra Önal Alpago gündeme dair yorumlarıyla ilgi görüyor. Zehra Önal Alpago kimdir? sorusu merak ediliyor. Eski Devlet Bakanı Zehra Önal Alpago kimdir? Hukukçu olan Önal Alpago SHP Karadeniz Ereğlisi İlçe Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı görevini yürütmüştür. İşte Zehra Önal Alpago hayatına dair merak edilen ayrıntılar...

Eski Devlet Bakanı Zehra Önal Alpago kimdir?

Karadeniz Ereğlisi'nde doğan Önay Alpago, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Daha sonra SHP'de siyaset yapmaya başlayan Alpago, SHP Karadeniz Ereğlis İlçe Başkanlığı yaptı. Parti Meclisi ve MYK üyeliğine seçilen ve SHP genel başkan yardımclığı da yapan Alpago, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığına getirildi.

2008 yılında CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilen Alpago, 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 18 Aralık 2010 tarihli CHP kurultayında tekrar Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonu itibarıyla İstanbul Barosu'nca Türkiye Barolar Birliği196 delegeliğine seçilmiştir. Önay Alpago, evli ve iki çocuk annesidir.

Alpago, “Tüm sakallı erkeklere çağrımdır. Lütfen traş olun artık. Her taraf terörist gibi gezen aynı model adamla doldu. Tüm dünya uygar görünüme koşarken, biz neden toplum olarak Arap-Ortadoğulu görünümüne büründürülüyoruz? Bu toplumsal bir harekete dönüşsün istiyorum..” sözleriyle de tepki çekmişti.