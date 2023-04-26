Eski danışmanından bir edepsizlik daha! Erdoğan bunları nasıl yanında tutmuş

Tayyip Erdoğan'ın IMF ile ilgili sözleri, eski danışmanı Akif Beki'yi rahatsız etti. Karar gazetesinde Ahmet Davutoğlu'nun tetikçiliğini yapan Beki, Erdoğan'ın IMF’nin nesinden rahatsız olduğunu anlatmadığını ileri sürerek algı operasyonuna girişti.

Beki, pespaye yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF’den nasıl kurtulduğunu meydan meydan anlatıyor yine.

Fakat IMF’nin nesinden rahatsız olduğunu hâlâ anlatmıyor.

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Sık sık duyuyorsunuz şu sözleri:

“Davos’ta IMF Başkanı’yla konuşuyoruz. Dedim ki IMF’nin başındaki zâta, bak dedim; ikide bir Türkiye’ye adamlar gönderiyorsunuz. Türkiye’yi ben yönetiyorum, siz değil.”

Ama neye karşıyordu IMF, anlaşmazlık nereden çıkıyordu?

Erdoğan, önceden de anlatıyordu nasıl sepetlediğini, süslemeler değişse bile versiyonlar birbirine benzer.

“Meşhur Davos hikayem var ya” diye başlayanı alın.

Şu minvaldeydi:

“Ya orada IMF’nin başındaki adam gelmiş, bize akıl veriyor. Dedim ki, yav sen paranı alıyor musun ? Alıyorsun. Bu ülkeyi ben yönetiyorum. 2013’te de gönderdik, bizim IMF ile ilişkimiz bitti…”

IMF, “one minute” çıkışına karşı mı akıl vermeye kalkmıştı, ne anlamalıydık? Belirsiz."