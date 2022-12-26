Meral Akşener'e eski danışman şoku! 'Kapalı kapılar ardında...'

İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan ancak geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden Vedat Yenerer’den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında çarpıcı bir iddia geldi.

SARAY’A GİDİP GİTMEDİĞİNİ SORDU

Yenerer, Akşener’e ‘saray’a gidip gitmediğini ve orada eski İYİ Partili birisiyle karşılaşıp karşılaşmadığını sordu: ‘Gazeteci olarak Sayın Akşener’e soruyorum. Yaklaşık 4 ay önce, samimi fotoğraflarınız da olan kişiyle (benim de iyi tanıdığım olan eski İYİ partili kişiyle) “KAÇAK SARAY” dediğiniz yerde, kapalı kapılar ardında, ŞOK bir karşılaşma oldu mu? Cevap bekliyorum..’

YENERER’E ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Takipçileri ise ismi kapalı tuttuğu gerekçesiyle Vedat Yenerer’e tepki gösterdi. Çok sayıda kişi, Yenerer’in Akşener’in görüştüğü kişinin ismini açıklaması gerektiği yorumlarında bulundu.