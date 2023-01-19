Eski Cumhurbaşkanı’nın kızına 52 ay hapis cezası

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin "rejime karşı propaganda" ve "mukaddesata hakaret" suçlarından toplam 52 ay hapse mahkum edildiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İranlı Sözcü, Şii rejim karşıtı protestolarla alakalı açıklama yaptı.

Setayeşi, protestolar sırasında "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi hakkındaki davalara dair bir soru üzerine şunları söyledi:

"Adı geçen kişi iki davada mahkum edildi. Bu davalardan biri rejim aleyhine propaganda faaliyeti suçlaması, diğeri ise mukaddesata hakaret. Sanık ilk davada 15 ay, ikinci davada ise 37 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda ilk davadaki cezasını çekiyor."

Son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştirileriyle tanınan Faize Haşimi, Ocak 2021'de yaptığı bir konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve kendi çevresi dahil birçok kesimden tepki almıştı. Haşimi, geçen yıl nisan ayındaki bir konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.