Eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşiri Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim ediliyor

Sudan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Meryem el-Mehdi, 1989-2019 döneminde Sudan Cumhurbaşkanı olan Ömer el Beşir'in Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edileceğini açıkladı. Teslimin ne zaman gerçekleşeceğini ise bildirmedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Ömer el Beşir hakkında 10 yıl önce Sudan'ın batısında bulunan Darfur bölgesinde soykırım yaptığı suçlamasıyla yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin iddiasına göre Ömer el Beşir Darfur'da 300 bin kişinin öldürülmesinden ve 2,5 milyon kişinin yerlerinden sürülmesinden sorumlu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ömer el Beşir'i Sudan'da da yargılayabileceği belirtiliyor.

Ömer el Beşir (1944-) 1989'da Sudan'da kargaşa yaşanan bir dönemde ülkedeki çeşitli kesimlerin ittifakıyla darbeyle yönetime el koymuştu. Ömer el Beşir "Afrika'da bir İslam Devrimi ve Devleti", "Şuraya dayanan bir yönetim", "Ekonomik kalkınma ve bağımsızlık" vadetmiş ve başlangıçta sivil ağırlıklı bir konseyle ülkeyi yönetmişti.

Hasan Turabi (1932-2016) "Sudan Devrimi'nin Mürşidi", Ömer el Beşir'in akıl hocası sayılıyordu ve yönetimde ağırlığı vardı.

1990'lı yılların ilk yarısında Sudan'daki Beşir yönetimi İslam Alemi genelinde takdir toplamış, hatta İran ve Suudi Arabistan'a alternatif olarak İslamcılığın yeni merkezi olarak görülmüştü.

Fakat 1996'dan itibaren Beşir otoriterleşmek ve İslami prensiplerden ayrılmakla eleştirilmeye başlandı. Bu eleştirilere katılan Hasan Turabi'nin 1999'da yönetimden uzaklaştırılıp tutuklanması ise Sudan'da önemli bir kırılma olarak görüldü. Bu tarihten itibaren Ömer el Beşir, Sudan'ı polis devletine çevirmekle itham edildi.

2000'li yılların başında alevlenen Darfur Krizi'nde Sudan yönetimine bağlı paramiliter güçler sıklıkla Darfur'da soykırımla suçlandı.

2019'da Sudan'da artan yönetim karşıtı protestolardan sonra ordunun yönetime el koymasıyla Sudan'da 30 yıllık Ömer el Beşir dönemi son verdi. Bu darbeye Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimlerinin destek verdiği belirtilmektedir. Sudan'da darbeyle oluşturulan geçici hükümetin halen sürmesi ve halk üzerindeki baskıların Beşir dönemine göre hafiflememesi Sudan halkının yeni yönetimden şikayetçi olmasına neden olmuştur. Yeni dönemde ülkedeki İslami faaliyetlere baskıların arttığı da iddia edilmektedir.

Kaynak: Mepa News