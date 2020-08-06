Eski CIA çalışanı Lübnan'daki patlamanın sebebini açıkladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamaya ilişkin eski CIA çalışanı Robert Baer'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Robert Baer, patlamanın amonyum nitratla ilişkili olduğunu ancak tek nedenin bu olmadığını belirterek asıl sebebinin askeri mühimmat olduğundan emin olduğunu söyledi.

"Saldırı olduğuna dair bir kanıt yok"

Yıllarca Lübnan'da çalıştığını ifade eden Baer, patlamanın saldırı olabileceğine ilişkin iddialara da cevap verdi. Baer, herhangi bir saldırı kanıtının bulunmadığını, ancak olayın tam olarak aydınlatılmasının zor olabileceğini söyledi.