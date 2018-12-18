Eski CHP'liye FETÖ soruşturması! İstifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi, mali işlerden sorumlu Hüseyin Avni Sipahi, hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmasının ardından istifa etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yardımcısı olan ve Mustafa Sarıgül'e yakınlığıyla bilinen Sipahi, YSK'ya gönderdiği dilekçede, "Bundan 5 yıl önce, FETO/PDY mensupları tarafından, hükümete ve devletimize karşı darbe girişiminde bulunulmuştur. Kamuoyunda, ‘17-25 Aralık Öncü Darbe Girişimi’ olarak bilinen bu kumpasta, 'sözde' örgüt lideri ithamıyla mağdur edildim" dedi.

Yurtdışı çıkış yasağı

Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi görevlerinden uzaklaştırıldığını kaydeden Sipahi, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Görevden uzaklaştırılmamla birlikte, herhangi bir yargı kararı olmaksızın, FETO/PDY üyesi olduğum iddiasıyla hakkımda ‘yurtdışı çıkış yasağı’ konulduğunu öncü darbe girişiminin yıl dönümü olan bugün öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durum benim için çok acı ve ızdırap vericidir."