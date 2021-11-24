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Gündem Eski CHP'li vekilden flaş sözler: CHP şirazeden çıktı
Gündem

Eski CHP'li vekilden flaş sözler: CHP şirazeden çıktı

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin şirazeden çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 20:38:00 -
Eski CHP'li vekilden flaş sözler: CHP şirazeden çıktı

Memleket Partisi Kırşehir programına katılan eski CHP Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin şirazeden çıktığını belirtti.

Memleket Partisi Karabük Milletvekili, eski CHP milletvekili Avni Aksoy, partisinin Kırşehir teşkilatında düzenlenen programda eski partisi hakkında sorulan bir soru üzerine açıklamalar yaptı.

Aksoy, "CHP'den 3 milletvekili istifa ettik. CHP, Atatürk yolundan saptı, şirazesinden de çıktı. Terörle arasına mesafe koymamıştır, HDP'ye doğru yaklaşmıştır." dedi.

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