Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan bomba 'Akit TV' açıklaması

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, Akit TV'de rahat rahat fikirlerini ifade edebildiğini, Halk TV ve Fox TV'nin ise muhalefeti eleştirmeye, düşünceleri ifade etmeye engel olduğunu bildirdi.

Öztürk Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"2 gün önce Akit'teydim, en çok AK Parti'yi eleştirdim. Ne yapalım. Çıkarsınlar beni Halk TV'ye, Fox TV'ye, ben orada da bıraksınlar Kılıçdaroğlu'nu biraz eleştireyim. Niye, hani demokrasi değil mi? Ben mecbur muyum, onların bütün dediklerini desteklemek zorunda mıyım? Bir kişiyi konuşturmazlar ya. Hep karşı tarafı eleştireceksin. Ya bir de kendinle ilgili bir konuş. Bir tane bir cümle kurdur ya o kanallarda. Bunlar hep giderler işte neredeki FETÖ'cü, o tabanı desteklemiş bir sürü adamı çıkarırlar."