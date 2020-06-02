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Gündem

Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan bomba 'Akit TV' açıklaması

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, Akit TV'de rahat rahat fikirlerini ifade edebildiğini, Halk TV ve Fox TV'nin ise muhalefeti eleştirmeye, düşünceleri ifade etmeye engel olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:41:00 -

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, Akit TV'de rahat rahat fikirlerini ifade edebildiğini, Halk TV ve Fox TV'nin ise muhalefeti eleştirmeye, düşünceleri ifade etmeye engel olduğunu bildirdi.

Öztürk Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"2 gün önce Akit'teydim, en çok AK Parti'yi eleştirdim. Ne yapalım. Çıkarsınlar beni Halk TV'ye, Fox TV'ye, ben orada da bıraksınlar Kılıçdaroğlu'nu biraz eleştireyim. Niye, hani demokrasi değil mi? Ben mecbur muyum, onların bütün dediklerini desteklemek zorunda mıyım? Bir kişiyi konuşturmazlar ya. Hep karşı tarafı eleştireceksin. Ya bir de kendinle ilgili bir konuş. Bir tane bir cümle kurdur ya o kanallarda. Bunlar hep giderler işte neredeki FETÖ'cü, o tabanı desteklemiş bir sürü adamı çıkarırlar."

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Yorumlar

Muhaseci

Ah akit medya Senide kaybettik yada sende kendini kaybettin Daha düne kadar muhaseci kenan diye her fırsatta ti ye aldığınız ve ezanın türkce okunması lazım diyen adamı Bugün öve öve yere göğe sığdıramaz oldunuzya Sizde düşmanımın düşmanı benim dostumdur demeye başladınızya Helal olsun  
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Ğalo Dayı

Adamda CHP ibaresini kaldırın, yazık CHP kelimesi ni Öztürk Yılmaz' dan kaldırın. Adam yanmış cehennemden kurtulmuş. Bir daha buna CHP'li demeyin.
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