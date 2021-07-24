Eski CHP'li Kılıçdaroğlu'na saydırdı

Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı uluslararası karar vericilerin işaret edeceği birisi olacak” sözlerini değerlendirdi. Kaset kumpasının ardından Deniz Baykal’ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin genel başkanı olmasını hatırlatan Yenipazarlı, “Projeyle gelen projeyle gider” dedi.

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Katıldığı televizyon kanalında CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuyla ilgili Savaş, “Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" itirafında bulundu.

Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, CHP’li Savaş’ın sözlerini değerlendirdi. Yenipazarlı, “Bunu belediye başkanı söylüyor. Eğer bunu parti meclis üyesi birisi söyleseydi o zaman ona verecek bir cevap çoktu. Bir belediye başkanının söylediğine bizim cevap vermemiz doğru değil” dedi.

“Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’ın yerine gelmesi projedir”

Yenipazarlı, “CHP içerisinde bu tarz zihniyette olan insanların varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Kılıçdaroğlu böyle bir projeyle eğer varsa sonuçta bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’ın yerine gelmesi bir projedir. Projeyle gelen projeyle gider” yanıtını verdi.

“Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlığa bir projeyle getiren güçler Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması için de bir proje yürütürler şeklinde mi algılamalıyız” sorusu için Yenipazarlı, “Tabii öyle yaparlar” ifadelerini kullandı.